Шипулин вышел в лидеры на свердловских довыборах в Госдуму

Бывший биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин вырвался в лидеры на довыборах в Госдуму от Серовского городского округа. По данным exit poll, к 15:00 кандидат от «Единой России» набрал около 52% голосов. Его ближайшим преследователем является фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин («Справедливая Россия») – 20%.

Затем идут депутат думы Качканарского городского округа Габбас Даутов (КПРФ, 15%), известная общественница Евгения Чудновец (ЛДПР, 6%), член Центрального комитета партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов (3%), кандидат от партии «Яблоко» Ирина Скачкова - 3% и председатель совета регионального отделения партии «Зеленые, адвокат Игорь Рузаков - у него всего 1% голосов.

- Антон находится в Серове, в своем предвыборном штабе, - рассказали коллеги Шипулина. - Он лично объехал семь пунктов голосования, все спокойно. Безусловно, мы знаем о предварительных опросах, и о том, что пока Антон лидирует. Но надо дождаться официальных цифр из избиркома.

Это единственные довыборы в Госдуму, которые проходят сегодня на Среднем Урале. Место освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором. Стоит отметить, что Антона Шипулина хотели снять с выборов из-за недостоверной информации в декларации о доходах, когда экс-биатлонист не сообщил о наличии зарубежных счетов.

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