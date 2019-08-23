Суд определил меру пресечения третьему полицейскому, обвиняемому в изнасиловании девушки

23 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по мере пресечения третьему полицейскому, обвиняемому в изнасиловании 22-летней девушки.

Преступление стражи порядка совершили, как полагает следствие, в ночь на 18 августа в служебном автомобиле, припарковавшись на улице Чайковского в Екатеринбурге.

Через два дня девушка подала заявление в полицию, после чего всех троих подозреваемых задержали силовики из областного полицейского Главка.

Суд принял решение арестовать мужчину до 19 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера суд принял решение отправить одного из обвиняемых под домашний арест до 19 октября 2019 года, так как он написал явку с повинной, а второго – до этого же числа в СИЗО.

- Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

Автомобиль. в котором произошло преступление. Фото: СУ СКР РФ по Свердловской области

Сегодня судья огласил решение по третьему обвиняемому. Его отправили под арест в СИЗО до 19 октября.

После заседания адвокат обвиняемого заявила "Комсомолке" буквально следующее:

- Будем обжаловать это решение в высшей инстанции - в Свердловском областном суде.