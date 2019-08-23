«Его подставили, брат не спал с этой женщиной»: сестра полицейского, которого обвиняют в изнасиловании

Сегодня в Екатеринбурге должны выбрать меру пресечения 26-летнему Вячеславу Тропину. Он – один из трех сотрудников городской полиции, которых сейчас обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки. По версии следствия, преступление они совершили прямо в служебном автомобиле.

– Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей, они совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера, – сообщают в СУ СКР по Свердловской области. –Впоследствии полицейские были задержаны.

Вадима Мустафина на два месяца отправили под домашний арест. Фото: соцсети

Двум из них, Вадиму Мустафину и Андрею Бессарабову, меру пресечения выбрали еще в четверг. Первого на два месяца отправили под домашний арест, а второго оставили под стражей до 19 октября. Третий, Вячеслав Тропин, остался в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему должны выбрать 23 августа днем. «Комсомолке» удалось пообщаться с его сестрой.

– Могу сказать только за брата, за Славу Тропина: он не виновен, и вину свою не признает, – сказала девушка. – Я полностью уверена в нем. Он бы такое не совершил. Но большинство поверили, в то, что он преступник и сейчас пишут ужасные вещи не только в адрес Славы, но и в мой адрес.

– Когда вы с ним общались в прошлый раз? – интересуемся мы.

– Разговаривали в эту же субботу ночью (когда по версии следствия произошло изнасилование, - Ред.). Я ему позвонила, узнать как дела. Он сказал, что ему сейчас некогда, он на работе. А во вторник я узнала, что его закрыли. Мне не дали возможности с ним поговорить и увидеться.

Вячеслав Тропин пошел на службу в полицию после армии. Фото: соцсети

– Он вам что-то про это дело говорил, возможно? Из-за чего вдруг появилось обвинение? У него были враги?

– Враги, возможно. Думаю, его могли подставить. Вообще он очень добрый и наивный. И многие пользовались его добротой. Он никогда никому в помощи не отказывал. И никто не верит, что он мог такое совершить. Он и не совершал. У него кроме меня никого нет. Нас бабушка и дедушка растили. У него были грандиозные планы на будущее. У него в армии была очень хорошая характеристика и это послужило толчком – он решил работать в полиции. Хотел работать и мне помогать. У него было много планов. Он всего хотел добиться в жизни честным путем.

– Вы сказали, что он хотел помогать людям. Может быть, есть какой-то пример, как он ранее кому-то помог в чем-то?

– Если случались какие-то конфликты, он первым бежал разводить людей. И у него гениально получалось их мирить. К тому же он всегда давал деньги, кто бы ни попросил. А еще у него есть любимая девушка и ради нее он многое делал. Работал очень много, всегда заступался, не давал в обиду никому. Его девушка сейчас все делает, чтобы помочь ему.

– А он вообще раньше рассказывал что-нибудь о Вадиме Мустафине и Андрее Бессарабове? Какие они полицейские? Давно ли они работают вместе?

– Я видела их пару раз, когда на работу ему привозила вещи или документы. Бывало, что он в спешке забывал что-нибудь. Лично не знакома с ними и он не говорил о них.

Преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье, сообщают следователи. Фото: СУ СКР по Свердловской области

– А как вы думаете, почему такое вообще произошло?

– Эта девушка проститутка. Понятное дело, что они не виноваты. В таких ситуациях девушкам верят, а не мужчинам. У Славы с ней ничего не было.

Добавим, что источник в силовых структурах рассказал «Комсомолке», что девушка, обвинившая полицейских в изнасиловании, занималась оказанием секс-услуг за деньги и якобы молодые люди неоднократно могли пользоваться ими.

– Возможно, они кому-то перешли дорогу и их подставили, – предположил источник.

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