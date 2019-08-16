2019-08-16T16:37:15+03:00
Недвижимость

После ЧП с самолетом в Подмосковье жители Сысерти опасаются строительства полигона рядом с аэропортом Кольцово

Любая свалка привлекает стаи птиц
Лев ИСТОМИН
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Планам чиновников может помешать аэропорт КольцовоПланам чиновников может помешать аэропорт КольцовоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Сысертского городского округа, который расположен буквально в нескольких километрах от Екатеринбурга, не первый месяц протестуют против возможного строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего завода рядом со своими домами.

Понять их можно: «уральская Рублевка», как называют эту территорию в народе, всегда славилась своей хорошей экологией и живописными местами. К тому совсем рядом столица региона. И тут известие о стройке дурно пахнущих объектов.

Люди недовольны возможным строительством завода рядом со своими домами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди недовольны возможным строительством завода рядом со своими домамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Новость о том, что в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на кукурузном поле после того, как в оба двигателя попали птицы, вновь вынес вопрос о строительстве полигона под Сысертью на повестку дня. Дело в том, что совсем недалеко расположен аэропорт Кольцово, а полигоны привлекают стаи птиц. Опасность – налицо. Поэтому уральцы считают, что такие объекты нужно строить в другом месте.

В день экстренной посадки самолета, 15 августа, жители округа встретились с заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егором Сваловым, который ответил на вопросы граждан. Позже позицию руководства региона он пояснил и «Комсомольской правде»:

- Мы рассказали о тех задачах, которые стоят перед органами власти: создание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, о технологических решениях, которые сейчас применяются в этой сфере. Всех интересовал вопрос: будет или нет [построен объект], - рассказывает Егор Свалов.

Егор Свалов заявил, что завод можно построить в другом месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Егор Свалов заявил, что завод можно построить в другом местеФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, сейчас нет никаких официальных решений и никаких разрешений на строительство мусоросортировочного завода и полигона.

- Задавали вопрос по поводу приаэродромной территории, говорили о том, что есть запрет на размещение в 15-километровой зоне. Этот вопрос решается Росавиацицей, - уточняет заметитель министра.

Любой проект строительства полигона проходит государственную экологическую экспертизу.

От возможной стройки до воздушной гавани меньше 15 километров. Фото: Яндекс.Карты

От возможной стройки до воздушной гавани меньше 15 километров. Фото: Яндекс.Карты

- Сейчас нет ни проекта, ни конкретного земельного участка, точки, куда будет привязан возможный полигон и мусоросортировочный комплекс, - говорит Егор Свалов. – Мы рассказали людям и о других возможных площадках, где потенциально могут разместиться эти объекты. Жители оставили за собой право написать петицию, где выразят свое несогласие по размещению объектов.

В МинЖКХ региона отметили, что альтернативные площадки рассматриваются на расстоянии не более 50 километров от Екатеринбурга. Отметим, что по действующим СанПИНам, санитарно-защитная зона до полигонам составляет не меньше 500 метров. Проект полигона должен пройти не только несколько экспертиз, но и общественные слушания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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