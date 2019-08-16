Руководство «Уральских авиалиний» рассказало, благодаря чему пилоты смогли вручную посадить самолет на кукурузное поле

У ВТОРОГО ПИЛОТА УШИБ ГРУДИ

Самолет А321, который, вчера экстренно приземлился посреди кукурузного поля под Москвой, так до сих пор там и стоит. Об этом рассказал Кирилл Скуратов, первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии». Пока что с судном работают следователи. После того, как они закончат, его оттуда увезут.

– Основная проблема – попадание птиц в двигатель, – объясняет Кирилл Скуратов. – Они повредили лопатки, из-за чего в полете стала падать тяга. Мы в аэропорту Шереметьево взяли специальное оборудование, поднимем самолет, будем перевозить. На место уже прилетела комиссия от Airbus - 14 специалистов. Они будут решать судьбу самолета. Это их функция. Если судно подлежит ремонту, то будет выплачена страховка.

Кирилл Скуратов, первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин временно отстранены от полетов. Впрочем, им есть чем заняться, отмечают в руководстве авиакомпании.

– У них будут выплаты, и они полетают на тренажере. Кто-то может в отпуск сходит. Возможно, мы выплатим им премии. Но пока не готов об этом говорить, – отметил Кирилл Скуратов. – Реабилитация, если им нужна… такая функция у нас предусмотрена. Был осмотр врачей. У второго пилота (Георгия Мурзина, - Ред.) ушиб груди. Сейчас он в больнице.

ПОСАДКУ БЕЗ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТРАБАТЫВАЛИ НА ТРЕНАЖЕРЕ

Между тем в авиакомпании рассказали, благодаря чему при двух отказавших двигателях пилоты смогли вручную посадить самолет на кукурузное поле. Оказалось, в авиакомпании на специальном тренажере проводятся дополнительные занятия по такой «ручной» посадке самолета.

Такой тренажер на 95% воспроизводит поведение самолета во время полета и в момент экстренной ситуации.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Есть стандартная подготовка пилотов, которая соответствует федеральному закону, но есть и дополнительные вещи в подготовке, которые вносит каждая авиакомпания, – поясняет Кирилл Скуратов. – «Уральские авиалинии», как только у нас появился самолет А320, приобрели современный тренажер. Таких тренажеров мало в мире. Их производит голландская фирма совместно с Airbus. Когда экипаж находится внутри, поведение самолета и все, что может с ним произойти, воспроизводится на 95%, в том числе и попадание птиц. Кроме того, у нас есть дополнительные часы на ручное управление. В современных самолетах много автоматики, которая руководит полетом. Но у нас есть программа по обучению управлению самолетом в ситуации, когда вся автоматика вышла из строя. Как раз такой случай и произошел (в Подмосковье, - Ред.). Пилот был готов к ручному управлению самолетом.

В этом тренажере пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин отрабатывали свои действия на случай столкновения с птицами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАССАЖИРАМ ВЫПЛАТЯТ ПО 100 ТЫСЯЧ

Из-за того, что один самолет авиакомпании был выведен из строя, им пришлось изменить свое расписание. Сейчас у авиакомпании в работе 46 самолетов. Кроме того, один они взяли в аренду, чтобы ночью отвезти людей в Новосибирск – ранее этот рейс должен был выполнить тот самый А321, который сел в кукурузном поле.

– 78 пассажиров вчерашнего рейса лететь потом отказались, мы им вернули билеты, – говорит Кирилл Скуратов. – 60 пассажиров попросили переоформить на другие даты и рейсы полет, мы переоформили. С остальными мы занимаемся. Еще пока от них не поступало пожеланий. Более того, мы договорились со страховщиками – выплатить 100 тысяч рублей каждому пассажиру. Заявление сегодня всем пришло, они должны его заполнить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

Что же касается птиц, попавших в самолет, то в руководстве авиакомпании рассказали, что это распространенная проблема.

– Это общемировая беда, – отмечает Кирилл Скуратов. – Есть определенные технологии, которые аэропорты должны выполнять. Следственный комитет сейчас разбирается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле «Комсомолка» встретилась с пилотом-героем в аэропорту Кольцово (Подробности)

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний» в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет» «Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым (подробнее)

Пилоты и бортпроводники А321, севшего на поле кукурузы, рассказывают о ЧП: прямая трансляция Команда, спасшая 224 жизни, дает интервью (подробнее)

«Отсыпаются после тяжелого дня»: экипаж самолета А321, севшего в поле под Москвой, вернулся в Екатеринбург Они прилетели ночью (подробнее)