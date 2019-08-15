2019-08-15T20:45:13+03:00
Общество

Мэр назвал имя «Мисс Екатеринбург-2019»: она рассказала о своем первом поступке в новом статусе

Победу в конкурсе одержала Виктория Вершинина
Лев ИСТОМИНЮлия СТАЛИНА
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Виктория Вершинина одержала победу в конкурсеВиктория Вершинина одержала победу в конкурсеФото: Алексей БУЛАТОВ
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15 августа в уральской столице в канун Дня города выбрали «Мисс Екатеринбург-2019». За звание лучшей красавицы города в финале престижного конкурса боролись 24 претендентки.

В зале к 19 часам собрались несколько сотен человек, которые не только наслаждались эффектным шоу, но и искренне болели за участниц конкурса – здесь было много родственников и друзей юных девушек.

Вещуний Антон Зайцев предпочел общаться с участницами конкурса дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вещуний Антон Зайцев предпочел общаться с участницами конкурса дистанционноФото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к началу в зале появились представители городской власти: глава Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-мэр Илья Захаров и председатель Гордумы Игорь Володин. Именно мэр позже выйдет на сцену, чтобы назвать имя победительницы.

Имя победительницы назвал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имя победительницы назвал мэр Екатеринбурга Александр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ

Но до этого участницы занимались самопрезентацией на сцене: они пели, танцевали и даже устроили кукольное представление.

Часть шоу прошла в формате кукольного театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть шоу прошла в формате кукольного театраФото: Алексей БУЛАТОВ

Отдельного внимания стоит удостоить ведущих конкурса. Компанию участнице конкурса «Мисс Екатеринбург-2001» Ксении Анташовой составил ведущий шоу «Орел и решка» Антон Зайцев. Однако лично присутствовать мужчина на конкурсе не стал, а вышел на связь по скайпу.

Победительницу глава Екатеринбурга объявил в 22 часа после антракта и вручения наград в нескольких номинациях. Титул «Мисс Екатеринбург-2019» завоевала 21-летняя Виктория Вершинина.

Корону новой "Мисс Екатеринбург" вручила ее предшественница Арина Верина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корону новой "Мисс Екатеринбург" вручила ее предшественница Арина ВеринаФото: Алексей БУЛАТОВ

Первая вице-мисс Екатеринбург - Полина Ваньшина, вторая вице-мисс Екатеринбург - Екатерина Соколова, Мисс зрительских симпатий - Полина Бинас.

Первыми после ухода официальных поздравлений с победительницей пообщались родные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми после ухода официальных поздравлений с победительницей пообщались родныеФото: Алексей БУЛАТОВ

Мисс Екатеринбург-2019: итоги.Видео: Юлия Сталина

Первый выход в свет у Мисс Екатеринбург случится совсем скоро. Она будет поздравлять жителей с Днём города с главной сцены на площади 1905 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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