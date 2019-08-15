Мэр назвал имя «Мисс Екатеринбург-2019»: она рассказала о своем первом поступке в новом статусе
15 августа в уральской столице в канун Дня города выбрали «Мисс Екатеринбург-2019». За звание лучшей красавицы города в финале престижного конкурса боролись 24 претендентки.
В зале к 19 часам собрались несколько сотен человек, которые не только наслаждались эффектным шоу, но и искренне болели за участниц конкурса – здесь было много родственников и друзей юных девушек.
Вещуний Антон Зайцев предпочел общаться с участницами конкурса дистанционноФото: Алексей БУЛАТОВ
Ближе к началу в зале появились представители городской власти: глава Екатеринбурга Александр Высокинский, вице-мэр Илья Захаров и председатель Гордумы Игорь Володин. Именно мэр позже выйдет на сцену, чтобы назвать имя победительницы.
Имя победительницы назвал мэр Екатеринбурга Александр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ
Но до этого участницы занимались самопрезентацией на сцене: они пели, танцевали и даже устроили кукольное представление.
Часть шоу прошла в формате кукольного театраФото: Алексей БУЛАТОВ
Отдельного внимания стоит удостоить ведущих конкурса. Компанию участнице конкурса «Мисс Екатеринбург-2001» Ксении Анташовой составил ведущий шоу «Орел и решка» Антон Зайцев. Однако лично присутствовать мужчина на конкурсе не стал, а вышел на связь по скайпу.
Победительницу глава Екатеринбурга объявил в 22 часа после антракта и вручения наград в нескольких номинациях. Титул «Мисс Екатеринбург-2019» завоевала 21-летняя Виктория Вершинина.
Корону новой "Мисс Екатеринбург" вручила ее предшественница Арина ВеринаФото: Алексей БУЛАТОВ
Первая вице-мисс Екатеринбург - Полина Ваньшина, вторая вице-мисс Екатеринбург - Екатерина Соколова, Мисс зрительских симпатий - Полина Бинас.
Первыми после ухода официальных поздравлений с победительницей пообщались родныеФото: Алексей БУЛАТОВ
Мисс Екатеринбург-2019: итоги.Видео: Юлия Сталина
Первый выход в свет у Мисс Екатеринбург случится совсем скоро. Она будет поздравлять жителей с Днём города с главной сцены на площади 1905 года.
ИСТОЧНИК KP.RU