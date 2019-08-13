2019-08-13T14:24:12+03:00
Общество

Не стали ждать опрос: в Екатеринбурге представили проект собора святой Екатерины на месте Приборостроительного завода

Весь западный фасад здания украшают витражи, в которых рассказывается история мученицы
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: проектная документацияФото: проектная документация
Изменить размер текста:

Екатеринбургская архитектурная студия Rock создала новый проект собора святой Екатерины. Несмотря на то, что место для храма выберут только во второй половины сентября по итогам соцопроса горожан, сооружение нарисовали на территории Приборостроительного завода на Горького, 17. Выглядит оно необычно.

Архитекторы посчитали, что в здании нужно использовать золотые купола, закомары, кокошники и апсиды Фото: проектная документация

Архитекторы посчитали, что в здании нужно использовать золотые купола, закомары, кокошники и апсиды Фото: проектная документация

– В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость: золотые купола, закомары, кокошники и апсиды, – объяснили архитекторы в Instagram. – При этом храм спроектирован с соблюдением основных канонов.

В студии рассказали, что на западном фасаде здания установят витражи в виде иконостаса. В нем отразится мученическая жизнь святой Екатерины. Также, согласно концепции, в здании предусмотрен зимний сад – он будет окружать помещение собора.

Как выглядит планировка здания изнутри Фото: проектная документация

Как выглядит планировка здания изнутри Фото: проектная документация

Напомним, храм хотят построить в Екатеринбурге с 2010 года. Изначально предполагалось, что его разместят на историческом месте – на площади Труда. Однако из-за стройки пришлось бы снести фонтан «Каменный цветок», что вызвало возмущение среди жителей и от концепции отказались.

После этого Екатеринбургская епархия представила проект Храма-на-воде, который бы разместили в акватории городского пруда. Но он также привел к конфликту с общественностью.

Третьей попыткой стал проект собора в сквере у Драмтеатра. Когда инициаторы проекта согласовали документы и уже приступили к реализации, на улицу вышли возмущенные горожане. Протесты продолжались семь дней, после чего администрация города и епархии решили провести общественное голосование. В список, помимо Приборостроительного завода, должны попасть пустырь на Белинского-Фурманова и территория, где стояла взорванная телебашня. Соцопрос обойдется городу в 13-15 миллионов рублей по оценке мэра Александра Высокинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зарубежный пилот — о претензиях летчиков Аэрофлота: «Они просто не работали в других компаниях, им не с чем сравнивать»
Командир воздушного судна с 25-летним стажем считает, что условия труда у российского перевозчика соответствуют самым высоким стандартам
Новости 24
«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге к 1 сентября отменят остановку на улице Плотников
«Я тебя помню»: в Екатеринбурге появился стрит-арт о пермском художнике
«Позволит снизить автомобильные выхлопы»: Куйвашев отметил экологическую пользу второй ветки метро в Екатеринбурге
Тут сидел экс-мэр Каменска-Уральского: общественник оценил условия содержания в уральском ИВС
В Екатеринбурге из-за ремонтов без газа останутся 15 домов
Коляда запросил у президента 10 миллионов на создание онлайн-театра
Законодательное собрание рассматривает инициативу об упразднении поселка Шихан
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
На Урале у предпринимателя конфисковали больше 300 пар нелегальной обуви
Решила сделать по-быстрому: екатеринбурженка угодила в ДТП и попалась на мошенничестве
Придется поднять пятую точку: ленивый гималайский медведь забавно тянется лапой к ветке
На стадионе «Калининец» пройдут соревнования в рамках Универсиады-2023
«Американец лишил медали»: уральского полицейского дисквалифицировали на Всемирных играх в Китае
В Кольцово закупили новые пассажирские трапы
В Екатеринбурге на ремонт закрыли проспект Космонавтов
Следователи поймали уральца, который 26 лет находился в уголовном розыске за убийство женщины и ребенка
Дело свердловчанина, кравшего металлолом на железной дороге, направили в суд
На Урале водитель «Лады» не справился с управлением и погиб
На Урале мошенники забрали у граждан 12 квартир на сумму в 15 миллионов
Дизайнерские валенки и платочки: в Екатеринбурге на Вайнера открылась ярмарка легкой промышленности
«В составе будут журналист и два казака»: в Екатеринбурге хотят создать казачью зоополицию
«Давим, чтобы прорвать»: в Екатеринбурге из-за третьего этапа опрессовок лопнули трубы
Екатеринбуржец выплатил приставам долг в 75 тысяч после того, как у него забрали автомобиль
УК выплатит уральцам по 45 тысяч рублей за отключение газа в доме
В Екатеринбурге цена за «квадрат» студии выросла на 10 %
«Ссадины по всему телу и перелом таза»: в Екатеринбурге в аварии пострадал 10-летний велосипедист
В Качканаре стартовал VIII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу
«Вкусно, красиво, душевно»: Екатеринбург занял первое место в топ-40 городов по версии Ильи Варламова
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» высказалась против изделий из кожи