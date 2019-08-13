Не стали ждать опрос: в Екатеринбурге представили проект собора святой Екатерины на месте Приборостроительного завода

Екатеринбургская архитектурная студия Rock создала новый проект собора святой Екатерины. Несмотря на то, что место для храма выберут только во второй половины сентября по итогам соцопроса горожан, сооружение нарисовали на территории Приборостроительного завода на Горького, 17. Выглядит оно необычно.

Архитекторы посчитали, что в здании нужно использовать золотые купола, закомары, кокошники и апсиды Фото: проектная документация

– В поисках православной храмовой идентичности мы выделили несколько признаков, обеспечивающих узнаваемость: золотые купола, закомары, кокошники и апсиды, – объяснили архитекторы в Instagram. – При этом храм спроектирован с соблюдением основных канонов.

В студии рассказали, что на западном фасаде здания установят витражи в виде иконостаса. В нем отразится мученическая жизнь святой Екатерины. Также, согласно концепции, в здании предусмотрен зимний сад – он будет окружать помещение собора.

Как выглядит планировка здания изнутри Фото: проектная документация

Напомним, храм хотят построить в Екатеринбурге с 2010 года. Изначально предполагалось, что его разместят на историческом месте – на площади Труда. Однако из-за стройки пришлось бы снести фонтан «Каменный цветок», что вызвало возмущение среди жителей и от концепции отказались.

После этого Екатеринбургская епархия представила проект Храма-на-воде, который бы разместили в акватории городского пруда. Но он также привел к конфликту с общественностью.

Третьей попыткой стал проект собора в сквере у Драмтеатра. Когда инициаторы проекта согласовали документы и уже приступили к реализации, на улицу вышли возмущенные горожане. Протесты продолжались семь дней, после чего администрация города и епархии решили провести общественное голосование. В список, помимо Приборостроительного завода, должны попасть пустырь на Белинского-Фурманова и территория, где стояла взорванная телебашня. Соцопрос обойдется городу в 13-15 миллионов рублей по оценке мэра Александра Высокинского.