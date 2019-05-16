Каким будет храм святой Екатерины в центре Екатеринбурга

Судьба храма святой Екатерины решалась девять лет. Сначала его хотели построить на историческом месте – на площади Труда, рядом с фонтаном «Каменный цветок». Затем на акватории Городского пруда. И наконец, инициаторы строительства нашли новую площадку – в сквере возле театра драмы. Всякий раз будущее расположение храма менялось по «просьбе горожан».

Как будет выглядеть Собор святой Екатерины в Екатеринбурге.Видео: фонд cвятой Екатерины

Команда, которая работала над проектом храма сделала все, чтобы храм вписался в сложившуюся застройку с современными небоскребами и выглядел на ее фоне оригинально и красиво.

Строительство храма должно закончиться к 300-летию Екатеринбурга. Фото: фонд cвятой Екатерины

Высота здания составит 75 метров. Его украсят мозаичным панно с сюжетами из жизни святой Екатерины. Создавать узор будут российские и зарубежные мастера.

Кстати, застройщики также обещали, что новый храм станет не только местом для молитвы и общегородских праздников, но и местом для конференций, дискуссий и концертов. Внутри, на первом этаже, найдется место для исторического музея, зала для общественных мероприятий, магазина с духовной литературой. На втором этаже разместится молельный зал, рассчитанный на 800 человек. А снаружи храма возведут большую сцену для праздничных мероприятий.

- Почему-то существует устойчивый миф, что церковь выступает против проведения культурно-массовых мероприятий возле храмов, - говорит Александр Андреев, директор фонда святой Екатерины. - В 2017 году на Пасху популярная у молодежи грузинская группа «Мзгавреби» давала концерт практически на ступенях Храма-на-Крови. Поэтому нет никаких причин полагать, что с появлением храма святой Екатерины возле театра драмы, устоявшаяся культурная жизнь этой площадки изменится.