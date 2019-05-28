Грязная газовая плита – угроза жизни жителям целого дома

Около четырех с половиной тысяч раз за текущий год сотрудникам аварийно-диспетчерской службы АО «Екатеринбурггаз» пришлось выезжать на жалобы о запахе газа в домах. Часто причина утечки газа - вина самих жильцов: самовольное подключение к газопроводу, оставление без присмотра включенных конфорок, халатное отношение к предписаниям специалистов по техническому обслуживанию.… Самый запущенный случай – захламленные, грязные, отслужившие свой срок газовые плиты. А ведь именно эта, на первый взгляд, безобидная причина, может привести к взрыву бытового газа в доме и гибели десятков людей.

Часто причина утечки газа - вина самих жильцов. Фото: «Екатеринбурггаз»

Копоть, жир, гарь... Ручки у газовой плиты настолько грязные, что с трудом поворачиваются. Резьба индивидуального крана забита скопившимся жиром - перекрыть доступ газа в квартиру самостоятельно практически невозможно. Такую неприглядную картину увидели сотрудники аварийной бригады АО «Екатеринбурггаз», приехавшие на экстренный вызов по адресу Гурзуфская, 27 в Екатеринбурге.

По телефону 04 позвонили соседи – именно они, а не хозяева квартиры, первыми забили тревогу, почувствовав на лестничной клетке запах газа. А на улице Сыромолотова, 14 специалистам, приехавшим на вызов о запахе газа в подъезде, пришлось буквально пробираться к плите – небольшая кухня была захламлена

настолько, что пройти было невозможно. Похожая картина ждала в доме на улице Ломоносова. А в общежитии на ул. Селькоровская запах газа исходил из плиты, которая использовалась для хранения разного мусора.

А на Бахчиванджи, 23, хозяин квартиры попытался самовольно установить новую плиту и водонагреватель, отключив старые приборы от газопровода. Как итог - утечка газа и загазованность квартиры. Если бы не экстренное вмешательство аварийной газовой службы, беды было бы не избежать.

Часто причиной аварий становятся захламленные, грязные, отслужившие свой срок газовые плиты Фото: «Екатеринбурггаз»

По словам специалистов аварийно-диспетчерской службы АО «Екатеринбурггаз», подобные ситуации встречаются довольно часто. Только за первое полугодие 2019 года ими выявлено более 200 случаев нарушений правил эксплуатации со стороны потребителей. Все они могли привести к печальным последствиям.

Оставление работающей газовой плиты без присмотра – еще одна из частых причин таких ЧП, как пожары. Как правило, такие ситуации происходят в неблагополучных квартирах, где жильцы ведут асоциальный образ жизни. Засыпая в нетрезвом состоянии, они забывают выключать конфорки, оставляют на плите готовящуюся еду, ставя под угрозу не только собственную жизнь, но и безопасность всего дома.

То, что остается от оставленной без присмотра плиты после пожара. Фото: «Екатеринбурггаз»

По статистике, почти две третьих российских квартир оборудованы газовыми плитами.

Газовое оборудование в виду своей пожаро- и взрывоопасности требует особого внимания и постоянного контроля. Как и любое другое оборудование, со временем оно изнашивается, начинает пропускать газ. По словам специалистов АО «Екатеринбурггаз», утечки чаще всего происходят в местах подключения к трубе на входе в квартиру или дом, а также непосредственно в месте подключения плиты, часто - из-за трещин на гибком шланге. И только регулярное техническое обслуживание позволяет обнаружить и ликвидировать неисправности, которые приводят к утечкам и как следствие – к взрыву.

Поэтому очень важно каждому, у кого в доме установлена газовая плита, регулярно проводить ее техническое обслуживание. Лучше провести своевременную профилактику, ведь потом можно не успеть вызвать аварийную газовую службу.

Техническое обслуживание своего газового оборудования в обязательном порядке должны проводить все собственники квартир и домов с периодичностью 1 раз в год.

В данный период в Екатеринбурге как раз проходит кампания по техобслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах.

АО «Екатеринбурггаз» обращается ко всем собственникам жилья, у кого дома установлены газовые плиты: пожалуйста, обеспечивайте доступ в помещение специалистам газовой компании в день проведения технического обслуживания. Если же ваше личное присутствие невозможно, заблаговременно свяжитесь со специалистами ПУ своего района для определения даты посещения вашей квартиры. Если согласовать точную дату вашего присутствия во время технической проверки не представляется возможным (госпитализация, внеплановая командировка, срочный отъезд), пожалуйста, перекройте в квартире краны опуска перед газовой плитой во избежание утечки газа во время опрессовок.

Краны опуска при износе и усыхании смазки часто пропускают газ, что выявляется в ходе опрессовки при техобслуживании. В этом случае возобновить подачу газа после опрессовки невозможно, пока газовики не устранят утечку. В итоге соседи по стояку остаются без газа, пока Вы не вернетесь и не решите проблему с допуском специалистов к своим газовым приборам.

Помните - проверка газового оборудования занимает всего 5-15 минут, а жизней может спасти - сотни