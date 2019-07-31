В Екатеринбурге скончалась жена следователя, в квартире которого взорвался самогонный аппарат

Супруга подполковника СКР Егора Медведевских, в квартире которого весной взорвался самогонный аппарат, скончалась. Об этом сообщили в соцсетях друзья семьи.

- К сожалению, не удалось спасти Настю Медведевских, уроженку Асбеста, пострадавшую весной этого года от взрыва. Родственники говорят огромное спасибо всем, кто помогал их семье финансово на приобретение дорогостоящих препаратов для лечения Анастасии, - сообщают в соцсетиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="600" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702290" frameborder="0"></iframe> Взрыв в многоэтажке Екатеринбурга.! другой источник

Позже выяснилось, что причиной взрыва стал самогонный аппарат, который находился в квартире силовика. По предварительным данным, его хранили в кладовке, где произошло скопление паров спирта.

Квартира следователя выгорела дотлаФото: Алексей БУЛАТОВ

Информацию о смерти Анастасии Медведевских подтвердили и в пресс-службе больницы № 40.

- У пациентки был сепсис, вызванный обширным поражением кожных покровов, - сказали в больнице.

Сейчас для семьи силовика собирают деньги на организацию похорон. Средства можно переводить на карту Сбербанка по номеру телефона матери погибшей: 8(963) 047-07-43 (Галина Аркадьевна).

В СКР так и не подтвердили версию о взрыве самогонного аппарата, но и не опровергли ееФото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщается, что прощание с Анастасией Медведевских пройдёт 2 августа в 12:00 в Храме преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702292" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ

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