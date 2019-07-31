В Екатеринбурге скончалась жена следователя, в квартире которого взорвался самогонный аппарат
Супруга подполковника СКР Егора Медведевских, в квартире которого весной взорвался самогонный аппарат, скончалась. Об этом сообщили в соцсетях друзья семьи.
- К сожалению, не удалось спасти Настю Медведевских, уроженку Асбеста, пострадавшую весной этого года от взрыва. Родственники говорят огромное спасибо всем, кто помогал их семье финансово на приобретение дорогостоящих препаратов для лечения Анастасии, - сообщают в соцсетиях.
Взрыв в многоэтажке Екатеринбурга.! другой источник
Позже выяснилось, что причиной взрыва стал самогонный аппарат, который находился в квартире силовика. По предварительным данным, его хранили в кладовке, где произошло скопление паров спирта.
Квартира следователя выгорела дотлаФото: Алексей БУЛАТОВ
Информацию о смерти Анастасии Медведевских подтвердили и в пресс-службе больницы № 40.
- У пациентки был сепсис, вызванный обширным поражением кожных покровов, - сказали в больнице.
Сейчас для семьи силовика собирают деньги на организацию похорон. Средства можно переводить на карту Сбербанка по номеру телефона матери погибшей: 8(963) 047-07-43 (Галина Аркадьевна).
В СКР так и не подтвердили версию о взрыве самогонного аппарата, но и не опровергли ееФото: Алексей БУЛАТОВ
Сообщается, что прощание с Анастасией Медведевских пройдёт 2 августа в 12:00 в Храме преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате. Об этом она рассказала своим друзьям (подробности)
Ущерб от взрыва в квартире следователя в Екатеринбурге оценили в полмиллиона рублей. По предварительной информации, причиной пожара стал самогонный аппарат (подробности)
Появилось видео взрыва в многоэтажке Академического района Екатеринбурга. Момент засняли установленные у входа в подъезд камеры (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU