2019-07-31T15:24:09+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге скончалась жена следователя, в квартире которого взорвался самогонный аппарат

Из-за сильных ожогов у Анастасии Медведевских начался сепсис
Олег Галимов
Поделиться:
10 апреля в многоэтажке в Академическом прогремел взрыв10 апреля в многоэтажке в Академическом прогремел взрывФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Супруга подполковника СКР Егора Медведевских, в квартире которого весной взорвался самогонный аппарат, скончалась. Об этом сообщили в соцсетях друзья семьи.

- К сожалению, не удалось спасти Настю Медведевских, уроженку Асбеста, пострадавшую весной этого года от взрыва. Родственники говорят огромное спасибо всем, кто помогал их семье финансово на приобретение дорогостоящих препаратов для лечения Анастасии, - сообщают в соцсетиях.

Взрыв в многоэтажке Екатеринбурга.! другой источник

Позже выяснилось, что причиной взрыва стал самогонный аппарат, который находился в квартире силовика. По предварительным данным, его хранили в кладовке, где произошло скопление паров спирта.

Квартира следователя выгорела дотла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартира следователя выгорела дотлаФото: Алексей БУЛАТОВ

Информацию о смерти Анастасии Медведевских подтвердили и в пресс-службе больницы № 40.

- У пациентки был сепсис, вызванный обширным поражением кожных покровов, - сказали в больнице.

Сейчас для семьи силовика собирают деньги на организацию похорон. Средства можно переводить на карту Сбербанка по номеру телефона матери погибшей: 8(963) 047-07-43 (Галина Аркадьевна).

В СКР так и не подтвердили версию о взрыве самогонного аппарата, но и не опровергли ее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СКР так и не подтвердили версию о взрыве самогонного аппарата, но и не опровергли ееФото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщается, что прощание с Анастасией Медведевских пройдёт 2 августа в 12:00 в Храме преподобного Серафима Саровского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате. Об этом она рассказала своим друзьям (подробности)

Ущерб от взрыва в квартире следователя в Екатеринбурге оценили в полмиллиона рублей. По предварительной информации, причиной пожара стал самогонный аппарат (подробности)

Появилось видео взрыва в многоэтажке Академического района Екатеринбурга. Момент засняли установленные у входа в подъезд камеры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге появится Центр шахмат
В «БКС Брокер» рассказали, чем инвестиции выгоднее вкладов и недвижимости
«Пришел домой уже с ранением»: в Екатеринбурге женщина зарезала своего сожителя
В Екатеринбурге от столкновения Daewoo Nexia и КамАЗа пострадали два человека
В Екатеринбурге выбрали людей, которые будут решать судьбу ЦПКиО
«Хочу, чтобы у каждой собаки был дом»: свердловчанка, которая выиграла 9,5 миллионов в лотерею, хочет открыть приют для животных
Финалисток «Мисс Екатеринбург-2019» нарядили в коралл
На Урале работники пошли в суд, чтобы получить зарплату
«Жили на кладбище вместе с мамами»: в Екатеринбурге 19 щенят ищут дом
На Урале в ДТП с автобусом пострадали 8 человек
Основная часть – в центре: ГИБДД показала, где в Екатеринбурге установлены камеры видеофиксации
Не опять, а снова: на Урале объявили штормовое предупреждение
Приняли одеждой и духами: в Екатеринбурге за взятку уволили двух полицейских
Денег не предусмотрено: в Екатеринбурге не появятся новые троллейбусы
В Екатеринбурге известная галерея современного искусства переезжает в новый дом
«Чаще всего пенсионеры, женщины и инвалиды»: На «Единый социальный телефон» позвонили свыше 3 тысяч уральцев
На Урале кассирша отсудила у компании свою зарплату