Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате
В Екатеринбурге взорвалась квартира главы следственного отдела Железнодорожного района Егора Медведевских. Все произошло на 15 этаже многоэтажного дома № 46 по улице Анатолия Мехренцева. Ранее источники «КП» в полиции сообщили, что взрыв произошел из-за самогонного аппарата, который был найден в туалете.
Эту версию рассказала своим друзьям и юная дочь следователя.
Дочь следователя учится в 9 классе. Фото: соцсети
- Она в это время была в школе, - рассказывают одноклассники девушки. – Ее родители получили ожоги второй степени. Сказала, что у нее дома взорвался самогонный аппарат.
По словам экспертов, взрыв мог произойти из-за скопления паров этилового спирта, вызванное неисправной работой охлаждающего устройства аппарата.
В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ
В МЧС и СКР пока не назвали официальную или предварительную причину произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU