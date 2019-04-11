Дочь следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге, подтвердила версию о самогонном аппарате

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-11T18:59:31+03:00

Об этом она рассказала своим друзьям

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В Екатеринбурге взорвалась квартира главы следственного отдела Железнодорожного района Егора Медведевских. Все произошло на 15 этаже многоэтажного дома № 46 по улице Анатолия Мехренцева. Ранее источники «КП» в полиции сообщили, что взрыв произошел из-за самогонного аппарата, который был найден в туалете.

Эту версию рассказала своим друзьям и юная дочь следователя.

Дочь следователя учится в 9 классе. Фото: соцсети

- Она в это время была в школе, - рассказывают одноклассники девушки. – Ее родители получили ожоги второй степени. Сказала, что у нее дома взорвался самогонный аппарат.

По словам экспертов, взрыв мог произойти из-за скопления паров этилового спирта, вызванное неисправной работой охлаждающего устройства аппарата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702292" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ

В МЧС и СКР пока не назвали официальную или предварительную причину произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU