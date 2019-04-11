Источник «КП» в полиции: взрыв в екатеринбургской многоэтажке произошел из-за самогонного аппарата

В самом быстроразвивающемся микрорайоне Екатеринбурга – Академическом накануне прогремел взрыв. Произошел он в жилом доме № 46 по улице Анатолия Мехренцева на пятнадцатом этаже. В результате взрыва пострадали хозяева квартиры - муж и жена. Их на "скорой" увезли в больницу с ожогами.

Позже выяснится, что хозяин квартиры глава Следственного отдела Железнодорожного района города Егор Медведевских. По словам врачей состояние силовика оценивается, как стабильно-тяжелое.

- У женщины обожжено 20% тела, у мужчины 50%, - рассказал "КП" - Екатеринбург источник в силовых структурах.

В выгоревшей дотла квартире нашли остатки самогонного аппарата, который стоял в туалете. По мнению экспертов, именно он стал источником возгорания. "Комсомолка" поговорила с продавцом подобных устройств и узнали, из-за чего мог произойти такой мощный взрыв.

Квартира выгорела дотла, а от взрывной волны вылетели окнаФото: Алексей БУЛАТОВ

СКОПИЛИСЬ ПАРЫ СПИРТА ИЛИ ЗАСТРЯЛИ ФРУКТЫ

По мнению экспертов в области самогоноварения, погорельцы использовали самодельный аппарат и пренебрегли техникой безопасности. В частности причиной взрыва могла стать неправильная работа так называемого холодильника или вовсе его отсутствие. Это составная часть самогонного аппарата, благодаря которой охлаждается конденсат этилового спирта (для приготовления браги он нагревается до 80 градусов – прим.ред.).

- Скорее всего, этот аппарат является самодельным, - объясняет продавец самогонов Рустам Талипов. – Владельцы явно не учли технику безопасности. При работе аппарата происходит выделение этилового спирта и, если, нет охлаждения, то он остается в газообразном состоянии. Именно скопление паров спирта могло привести к такому хлопку. Учитывая, что взрыв прогремел утром, то можно предположить, что хозяева оставили его на ночь, а про охлаждение забыли.Ни в коем случае нельзя оставлять работающий самогонный аппарат без присмотра!

На месте ЧП работали 30 пожарных. Огнеборцы быстро справились с пламенемФото: Алексей БУЛАТОВ

Второй версией произошедшего являются фрукты (скорее всего яблоки – прим. ред.), которые часто используют для приготовления самогона.

- Возможно, в браге были крупные фрукты. Они могли забить отверстия, и из-за давления бак взрывается. Но это возможно лишь на самодельных аппаратах. На заводских моделях есть специальный клапан, который предназначен для поглощения избыточного давления. Но я все же склоняюсь к версии про пары спирта. Для детонации было достаточно одной искры, - отметил Рустам Талипов.

На месте пожара работали специалисты Следственного комитета, МВД и МЧС. На данный момент ни одно из ведомств не озвучило предположительную или официальную версию ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702292" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ

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