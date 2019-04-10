Появилось видео взрыва в многоэтажке Академического района Екатеринбурга

Утром в Екатеринбурге прогремел взрыв в квартире на 15 этаже дома 46 по улице Анатолия Мехренцева. По неподтвержденной информации, в жилище взорвался самогонный аппарат.

Пожарным пришлось эвакуировать весь подъездФото: Алексей БУЛАТОВ

- В течение 20 минут огонь был потушен. Горела квартира на 15-ом этаже, площадь пожара составила 30 кв.м, - рассказали в МЧС. - Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на соседние квартиры. Из подъезда огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, из них 8 детей.

По предварительной информации при пожаре пострадали 2 человека: мужчина и женщина, они госпитализированы. Что послужило причиной пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели и следственные органы. В тушении пожара были задействованы 8 единиц пожарно-спасательной техники, более 30 человек, - добавили в МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702292" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ

Известно, что в результате ЧП постарадали хозяева квартиры: с ожогами более 50% тела их доставили в городскую клиническую больницу № 40. Момент взрыва сняла камера видеонаблюдения, которая находится у входа в подъезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="600" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702290" frameborder="0"></iframe> Взрыв в многоэтажке Екатеринбурга.! другой источник

Сообщается, что в квартире, в которой прогремел взрыв, живет руководитель Следственного отдела Железнодорожного района СКР Егор Медеведевских, но в СУ ведомства эту информацию не комментируют.