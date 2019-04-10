2019-04-10T15:47:54+03:00
Происшествия

Появилось видео взрыва в многоэтажке Академического района Екатеринбурга

Момент засняли установленные у входа в подъезд камеры
Олег Галимов
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В результате взрыва погиб кот погорельцевВ результате взрыва погиб кот погорельцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в Екатеринбурге прогремел взрыв в квартире на 15 этаже дома 46 по улице Анатолия Мехренцева. По неподтвержденной информации, в жилище взорвался самогонный аппарат.

Пожарным пришлось эвакуировать весь подъезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарным пришлось эвакуировать весь подъездФото: Алексей БУЛАТОВ

- В течение 20 минут огонь был потушен. Горела квартира на 15-ом этаже, площадь пожара составила 30 кв.м, - рассказали в МЧС. - Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на соседние квартиры. Из подъезда огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, из них 8 детей.

По предварительной информации при пожаре пострадали 2 человека: мужчина и женщина, они госпитализированы. Что послужило причиной пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели и следственные органы. В тушении пожара были задействованы 8 единиц пожарно-спасательной техники, более 30 человек, - добавили в МЧС.

В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ

Известно, что в результате ЧП постарадали хозяева квартиры: с ожогами более 50% тела их доставили в городскую клиническую больницу № 40. Момент взрыва сняла камера видеонаблюдения, которая находится у входа в подъезд.

Взрыв в многоэтажке Екатеринбурга.! другой источник

Сообщается, что в квартире, в которой прогремел взрыв, живет руководитель Следственного отдела Железнодорожного района СКР Егор Медеведевских, но в СУ ведомства эту информацию не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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