Эвакуируют подъезды: в Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке

Жителей Академического района Екатеринбургав 10:38 разбудил страшный грохот. Оказалось, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Анатолия Мехренцева, 46 прогремел взрыв. ЧП произошло на 15-м этаже.

Фото: соцсети

В результате взрыва пострадали супруги. Обоих увезли в реанимобиле в больницу.

- Сообщение о взрыве поступило в 10:38. В 10:55 пожар уже локализовали. У 38-летней женщины 20% ожогов тела, у ее 40-летнего мужа - 50%, - рассказывает "КП-Екатеринбург" собственный источник.

Ударной волной кота хозяев выкинуло в окно. Животное погибло.Фото: Олег Галимов

Местные жители недоумевают, как мог произойти взрыв, ведь Академический - новый район. И большинство домов, в том числе и тот, в котором прогремел взрыв, не газифицированы, то есть оборудованы электроплитами.

По одной из версий взрыв газовых баллонов произошел при установке натяжного потолка. По другой взорвался самогонный аппарат, который использовали супруги, проживающие в квартире.

- Такое ощущение, что когда произошел взрыв, хозяева еще спали, - рассказывает сосед снизу Дамир Иванов. - На улицу их выносили полураздетыми. Они были в шоке. У мужчины были ожоги на ногах и шее. Оба были в шоковом состоянии. Ничего не могу сказать про них плохого. Хорошая, приличная семья.

Пожарные не подтверждают версию о том, что взорвались баллоны, которые используют для натяжных потолков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К расследованию ЧП подключились силовики. В частности свою проверку организовала прокуратура Ленинского района.

- По предварительной информации, жильцы квартиры самостоятельно проводили отделочные работы – натягивали натяжные потолки с использованием газового баллона, - говорят в Свердловской прокуратуре. - По результатам пожарно-технической экспертизы будет установлена причина взрыва и очага пожара.

Фото: соцсети

На месте до сих пор работают пожарные.

В квартире взрывной волной вынесло окнаФото: Алексей БУЛАТОВ

— Возгорание произошло на 15-м этаже дома. Пока неизвестно, что случилось. Жителей подъезда эвакуировали, — рассказывают пожарные. - Версию о возгорании газовых баллонов при установке натяжного потолка мы не подтверждаем. Огонь удалось потушить. В данный момент проветриваем подъезды. В скором времени, жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Фото: соцсети

От взрыва в квартире выбило окна.Фото: Олег Галимов

На месте взрырва работают пожарныеФото: Комсомольская правда-Екатеринбург

Хозяев квартиры увезли в больницуФото: Комсомольская правда-Екатеринбург

Пожарные не подтверждают версию о том, что взорвались баллоны, которые используют для натяжных потолков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте ЧП работает полиция, сотрудники Росгвардии, прокуратураФото: Алексей БУЛАТОВ

Родители просят пустить детей в квартиры, чтобы одеть теплые вещи. Многие выбежали в пижамах.На место прибыли эксперты Следственного комитета.

Квартиру осматривает полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

Жители дома выбежали на улицу вместе с домашними питомцамиФото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент жилой дом полностью обесточен. Сейчас людям наконец-то разрешили вернуться в свои квартиры. На улице они провели 2,5 часа.

В подъездах пока ничего нет. Фото: Олег Галимов

Дом полностью обесточили. Фото: Олег Галимов