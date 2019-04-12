2019-04-12T11:25:28+03:00
Происшествия

«Проверяли версию теракта и покушения»: специалисты ФСБ осмотрели екатеринбургскую многоэтажку, в которой взорвалась квартира следователя

Соседи объявили сбор вещей и средств для семьи погорельцев
Олег Галимов
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В МЧС пока не назвали официальную причину взрываВ МЧС пока не назвали официальную причину взрываФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей дома № 46 по улице Анатолия Мехренцева напугали сотрудники ФСБ, которые осматривали многоэтажку после взрыва на 15 этаже.

Именно там дотла выгорела квартира главы Следственного отдела по Железнодорожному району Егора Медведевских. Сейчас высокопоставленный силовик и его супруга находится в ожоговом центре ГКБ № 40. У погорельцев ожоги 50% тела.

– В тот же день приезжали люди из ФСБ и осматривали подъезд, - рассказали «КП» жильцы дома. – Наверное, проверяли версию теракта и покушения на убийство. Все же глава семьи из СКР.

Квартира на 15 этаже выгорела дотла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартира на 15 этаже выгорела дотлаФото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе свердловского управления ведомства от комментариев отказались.

– Ничего связанного с нашей профильной деятельностью в этом ЧП нет, - отметили в УФСБ региона.

Основной версией произошедшего является взрыв самогонного аппарата, который был найден в туалете. По версии экспертов, в дистилляторе прекратил работу холодильник и в нем скопились пары этилового спирта, для детонации которых достаточно одной искры.

– Скорее всего, этот аппарат является самодельным, - объяснил продавец самогонов Рустам Талипов. – Владельцы явно не учли технику безопасности. При работе аппарата происходит выделение этилового спирта и, если, нет охлаждения, то он остается в газообразном состоянии. Именно скопление паров спирта могло привести к такому хлопку. Учитывая, что взрыв прогремел утром, то можно предположить, что хозяева оставили его на ночь, а про охлаждение забыли.Ни в коем случае нельзя оставлять работающий самогонный аппарат без присмотра!

Пожар потушили за 20 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар потушили за 20 минутФото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем жильцы дома на Мехренцева объявили сбор средств и вещей для семьи Егора Медведевских. По словам близких родственников, в первую очередь им нужна одежда для взрослых.

– Семья погорельцев боится принимать помощь из-за неадекватности некоторых соседей. Кто-то считает, что они сами виноваты в пожаре и должны возместить убыток, а также за свой счет отремонтировать подъезд. В любом случае я передам собранные деньги маме хозяина квартиры, – рассказала «Комсомолке» жительница дома Татьяна Ларина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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