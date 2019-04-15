2019-04-15T11:22:10+03:00
Происшествия

Ущерб от взрыва в квартире следователя в Екатеринбурге оценили в полмиллиона рублей

По предварительной информации, причиной пожара стал самогонный аппарат
Олег Галимов
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Квартира принадлежит высокопоставленному следователюКвартира принадлежит высокопоставленному следователюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управляющая компания «Академический» оценила ущерб от взрыва в доме № 46 на улице Анатолия Мехренцева в полмиллиона рублей. По информации «КП», на 15 этаже в трехкомнатной квартире взорвался самогонный аппарат, а хозяином жилища оказался руководитель Следственного отдела Железнодорожного района Егор Медведевских.

Рабочие говорят, что особенно тяжело снимать штукатурку, так как слой был добротный, толстый. Фото: УК «Академический»

Рабочие говорят, что особенно тяжело снимать штукатурку, так как слой был добротный, толстый. Фото: УК «Академический»

- Горела не только трехкомнатная квартира, но и площадка, на которой расположены пять квартир, - рассказали в управляющей компании. - От высокой температуры расплавились светильники, электросчетчики. Пострадали двери и решетка на выходе вентиляционной шахты. Сначала было восстановлено электричество, водоснабжение, ход обоих лифтов. Затем к делу подключились штукатуры-маляры. Работники, используя остро заточенные скребки, удалили старый слой штукатурки вплоть до бетона, затем приступили к грунтовке. Когда нанесут свежий слой краски, стены и потолок снова станут светлого тона, запах гари окончательно выветрится.

С места ЧП следователя и его супругу доставили в ожоговый центр ГКБ № 40. У семьи есть маленький сын и дочь-подросток, но к счастью, детей не было в квартире в момент взрыва.

От взрыва в квартире выбило все окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

От взрыва в квартире выбило все окнаФото: Алексей БУЛАТОВ

Продавцы самогонных аппаратов считают, что причиной детонации могли стать пары этилового спирта, которые скопились из-за сбоя в работе системы охлаждения.

Тем временем жильцы дома собирают вещи и деньги для семьи погорельцев.

В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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