Врачи рассказали о состоянии следователя, квартира которого взорвалась в Екатеринбурге
Егор Медведевских возглавляет Следственный отдел Железнодорожного района
Журналисты «КП» побывали на месте ЧПФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на улице Анатолия Мехренцева, 46 прогремел взрыв в квартире на 15 этаже. Как стало известно «КП» из осведомленных источников, ее хозяином оказался глава Следственного отдела по Железнодорожному району Егор Медведевских.
Его вместе с женой доставили в ожоговый центр ГКБ № 40.
- Состояние стабильно тяжелое, - рассказал источник «Комсомолки» в больнице. – Его уже навестила мать и сестра.
До сих пор от МЧС и СКР не поступало информации о причинах взрыва. Одной из ключевых версий ЧП является взрыв самогонного аппарата.
ИСТОЧНИК KP.RU