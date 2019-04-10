Версия: причиной взрыва в жилом доме в Екатеринбурге стал самогонный аппарат

В качестве одной из версий ЧП в квартире на 15 этаже жилого дома в микрорайоне Академический в Екатеринбурге рассматривается взрыв самогонного аппарата.

По словам очевидцев, аппарат в туалете взорванной квартиры нашли следователи и увезли его на экспертизу. Официально эту версию силовики пока не подтверждают.

Ранее версия о том, что в доме взорвалось оборудование для установки натяжных потолков, не подтвердилась. Бытовой газ также не мог стать причиной взрыва, так как дома в новом микрорайоне не газифицированы.

На место ЧП приехали силовики и руководство городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что ЧП произошло в 10:30 по местному времени в доме №46 по улице Анатолия Мехренцева. На место оперативно выехали спецслужбы, которые эвакуировали жильцов многоэтажки и оцепили прилегающую к дому территорию. Объект был обесточен.

Оказалось, что взрыв произошел в квартире на 15 этаже. После сильного хлопка в квартире вышибло окна, через одно из них вылетел кот, труп которого с места ЧП увезли следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="600" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/702290" frameborder="0"></iframe> Взрыв в многоэтажке Екатеринбурга.! другой источник

Во время взрыва пострадали хозяева квартиры - семейная пара. По словам источника «КП», в квартире проживает глава следственного отдела Железнодорожного района Егор Медведевских.

Квартиру обследовали сотрудники полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцов запустили в свои квартиры только спустя 2,5 часа после взрыва. Сейчас силовики занимаются установлением всех обстоятельств ЧП.

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