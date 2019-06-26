Стоп-лист: какие продукты нельзя давать ребенку до года

Первый год жизни малыша – очень важный и ответственный период. В это время происходит «дозревание» всего организма, продолжает формироваться база его будущего здоровья. От действий родителей зависит очень много, поэтому мамы и папы очень серьезно подходят к вопросам питания ребенка, в которых есть много правил и ограничений.

Ограничения в питании становятся актуальными примерно после 6 месяцев, когда ребенку активно начинают вводить прикорм. У родителей и бабушек всегда велик соблазн побаловать малыша сладким, удивить его, дать попробовать новые продукты и ощутить новые вкусы. Этот порыв нужно ограничивать, ведь ребенку можно далеко не все и не одновременно.

Что нельзя давать малышу? Об этом рассказала специалист КЗР ДГБ №8, магистр, консультант по грудному вскармливанию Наталья Новикова.

Фото: Городской центр медицинской профилактики

1. Кондитерские изделия и «магазинные» сладости

Это конфеты, шоколад, пирожные, торты, магазинную выпечку. Сахар в питании ребенка не допустим, и кондитерские изделия опасны вредными кондитерскими жирами, растительными маслами низкого качества (пальмовое, рапсовое), различными искусственными добавками и красителями. Какао – очень аллергенный продукт, его исключают из рациона до 3-х лет. Кроме того, шоколад бодрит и может вызвать перевозбуждение.

2. Соль и соленья

Соль вызывает задержку жидкости в организме, способствует повышению нагрузки на сердце и сосуды. Важно не только не подсаливать то, что в тарелке, но и исключить соленые крекеры, соломку, не говоря уже о соленых огурчиках, рыбке и икре.

3. Колбасные изделия

Сосиски и колбаса не должны присутствовать в меню малыша. Даже качественные колбасные изделия содержат очень много вредных добавок: красителей, консервантов, усилителей вкуса. Такие продукты содержат очень много жира.

4. Жирные сорта мяса

К ним относится баранина, свинина, утка, гусь. Жирное мясо очень тяжело переваривается и дает большую нагрузку на еще не зрелую печень. Это может привести к срыву пищеварения.

5. Потенциально аллергенные ягоды и фрукты

К ним относятся ягоды и фрукты с красным пигментом: клубника, малина, красные яблоки, помидоры, красный перец и т.д. Также аллергенными считаются цитрусовые и любые экзотические фрукты, не произрастающие в нашем климате.

Фото: Городской центр медицинской профилактики

6. Морепродукты

Высокую степень развития аллергических реакций могут вызывать мидии, кальмары, креветки. Рыбу белую морскую вводим на последних позициях – с 9-10 месяцев, очень аккуратно.

7. Грибы

Это тяжелая пища, грибу трудно перевариваются и усваиваются организмом. Они впитывают в себя разные яды, тяжелые металлы и радиацию.

8. Продукты, вызывающие газообразование

Это виноград, дыня, бобовые и белокочанная капуста.

9. Приправы, соусы, маринады, пряности, кетчупы, майонезы

Их состав противоречит принципам здорового питания – красители, вкусовые добавки, усилители вкуса, много соли. Некоторые приправы могут вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции.

10. Газированные и сладкие напитки

«Воздушные» пузырьки раздражают слизистую оболочку желудка. В этих напитках содержатся вкусовые добавки и красители, много сахара.

Фото: Городской центр медицинской профилактики

11. Цельное коровье молоко

Белок коровьего молока может вызвать аллергическую реакцию.

12. Белок куриного яйца

Это достаточно сильный аллерген. Потому разрешен только желток в ограниченном количестве.

13. Орехи

Достаточно аллергенны и, кроме того, ими ребенок может легко подавиться.