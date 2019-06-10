В Екатеринбурге из-за неисправности вынужденно сел борт, летевший из Москвы в Томск

В аэропорту «Кольцово» сегодня утром совершил вынужденную посадку борт «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Томск.

На полпути экипаж обнаружил техническую неисправность и запросил разрешение приземлиться на ближайшем аэродроме. Airbus A320 сел в Екатеринбурге в 9:07 по местному времени.

- Неисправность была устранена, после чего борт сразу же вылетел в Томск, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - Задержка составила порядка пяти часов.

В Томской транспортной прокуратуре начата проверка. В надзорном ведомстве выясняют точные причины посадки и не нарушались ли при этом права пассажиров.

Из-за позднего прибытия борта в Томск, с задержкой вылетел и самолет, следующий из Сибири в Москву. Вместо запланированных 7:30 он отправится по маршруту только в полдень.