2019-06-10T08:35:01+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за неисправности вынужденно сел борт, летевший из Москвы в Томск

В «Кольцово» воздушное судно отремонтировали, и спустя пять часов, полет продолжился
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Из-за позднего прибытия, с задержкой вылетел и рейс из СибириИз-за позднего прибытия, с задержкой вылетел и рейс из СибириФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В аэропорту «Кольцово» сегодня утром совершил вынужденную посадку борт «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Томск.

На полпути экипаж обнаружил техническую неисправность и запросил разрешение приземлиться на ближайшем аэродроме. Airbus A320 сел в Екатеринбурге в 9:07 по местному времени.

- Неисправность была устранена, после чего борт сразу же вылетел в Томск, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - Задержка составила порядка пяти часов.

В Томской транспортной прокуратуре начата проверка. В надзорном ведомстве выясняют точные причины посадки и не нарушались ли при этом права пассажиров.

Из-за позднего прибытия борта в Томск, с задержкой вылетел и самолет, следующий из Сибири в Москву. Вместо запланированных 7:30 он отправится по маршруту только в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске задержали фургон с тонной контрафактной водки, которую везли на свадьбу в Екатеринбурге
Болевая точка: уральский художник нарисовал картину о протестах в скере у Театра драмы
В Екатеринбург приехала комиссия, которая проверит готовность города к Универсиаде-2023
В Екатеринбурге за год число аварий с детьми выросло в два раза
Суд отказался выпускать из под домашнего ареста экс-начальника Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге с фирмы по строительству дорог взыскали 350 тысяч за нарушение ПДД
Уралец Сергей Карякин провалил первый этап крупнейшей квадровой гонки страны
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
Без лица и в капюшоне: скульптура уличным художникам появилась в центре Екатеринбурга
В Камышлове осудили экс-главу ветстанции, которая за взятки покрывала местного мясодела
Свердловская область заняла второе место в России по количеству жилья для детей-сирот
В начале этой недели уральцев ждут жара, дожди и грозы
Продажа квартиры вынудила екатеринбурженку погасить долги по алиментам
Младшему два года: в Екатеринбурге в авариях за сутки пострадали три ребенка
На Урале разыскивают двух подростков
Екатеринбург возобновляет прямое авиасообщение с Нижнекамском
В многоэтажке Екатеринбурга начался пожар