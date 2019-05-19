2019-05-19T17:18:45+03:00
Общество

Пользователи соцсетей сообщили, что Иван Охлобыстин летит в Екатеринбург «поливать свинцом» противников храма святой Екатерины

Ситуацию прокомментировал представитель актера
Олег Галимов
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Охлобыстин стал жертвой фейковых новостейОхлобыстин стал жертвой фейковых новостейФото: Борис КУДРЯВОВ
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Кто только из представителей шоу-бизнеса не высказывал свое мнение по поводу строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Именно эта тема стала федеральной на минувшей неделе и все с нетерпением ждут, какие еще четыре возможные площадки предложат власти региона вместо сквера у Драмтеатра.

Чтобы «подлить масла в огонь» в Сети разместили давнюю фотографию актера и публициста Ивана Охлобыстина с подписью:

- Сегодня ночью я вылетаю в Екатеринбург. Смотреть, как бесовская сила изгаляется над православной верой, нет больше сил. Друзья из ДНР прислали автомат, буду поливать антихристов свинцом. Аминь, - говорится в фейковой новости.

Вот эта фотография сейчас набирает обороты в Сети

Вот эта фотография сейчас набирает обороты в Сети

Представитель актера Максим Брусницын заявил, что знает о фотографии, гуляющей по просторам Всемирной паутины. Сейчас же актер находится в Москве.

- Снимок притянут к этой теме, но никаких действий, в связи со сложившейся на Урале ситуацией, Иван Охлобыстин предпринимать не намерен, - отметил Брусницын в разговоре с корреспондентом «КП». - По его мнению, власти региона и местные представители РПЦ должны были более ответственно подойти к выбору места строительства храма.

Стоит отметить, что ранее жители уральской столицы выпустили предостережение телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «городом бесов». В ответ на это свердловчане начали публиковать видео месячной давности, на котором местного журналиста-провокатора бьют в сквере у Театра драмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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