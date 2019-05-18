Владимир Шахрин: денег за свою позицию по храму не брал

Уральский музыкант, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин уже давно обозначил свою позицию по поводу строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Если он был против первых двух проектов, (собор хотели строить на историческом месте на площади Труда, затем в акватории городского пруда – Прим. Ред.), то строительство храма в сквере он поддержал с самого начала.

- Слушайте, там 20 кустов в этом «парке». Они построят храм и посадят 80, будет не хуже. Не тот случай, чтобы поднимать городскую тревогу, - говорил в интервью «КП»-Екатеринбург Шахрин. – Хочу напомнить, что инициативная группа постройки храма Святой Екатерины в Екатеринбурге отказалась под давлением общественности города от возведения храма на городском пруду. Хотя могла, используя административный и финансовый ресурс продавить эту идею. Я считаю, что мы должны уважать мнение и православной части горожан и находить общественные компромиссы. Я лично готов к такому компромиссу. Напомню, что храм будет строиться на частные пожертвования, без привлечения бюджетных денег.

Сквер объединил защитников в одном местеФото: Алексей БУЛАТОВ

Шахрин также неоднократно пытался примирить враждующие стороны. Однако - его высказывания лишь настраивали горожан против него. В результате накануне в своем Instagram музыкант объявил, что больше не будет вмешиваться и играть роль посредника между теми кто «за» сквер и теми, кто «за» храм в сквере.

- Поняв, что для меня лично третий вариант проекта у театра драмы является вполне приемлемым компромиссным решением, я самонадеянно решил, что справлюсь с задачей посредника между сторонниками и противниками храма, — написал Шахрин. — Я переоценил свои возможности и недооценил ситуацию с расколотым надвое современным информационным полем. <…> Я остаюсь при своем мнению и иду доделывать новый альбом.

Перед тем, как отойти от «СКВЕРного» конфликта Музыкант дал большое интервью meduza.io Приводим главные тезисы музыканта из этого интервью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709546" frameborder="0"></iframe> Сквер или храм: что происходит в Екатеринбурге.Почему вокруг возведения храма в Екатеринбурге разгорелся местный «майданчик»?

ИСТОРИЯ ТЯНЕТСЯ ДЕВЯТЬ ЛЕТ

- Мне сложно встать на сторону противников храма. История не двухдневная: это не то, что вчера начали неожиданно ставить храм — и вдруг народ ох…ел от неожиданности. Девять лет идет эта история. Девять лет идет, по сути, диалог с горожанами.

Музыкант рассказал о том, что изначально и сам был против возведения храма, потому что его хотели поставить на площади Труда, где находится фонтан «Каменный цветок», а рядом – небольшая часовенка великомученицы Екатерины. Раз уже часовенка на этом месте, то ее и хватит, посчитал в 2010 году музыкант.

Далее была история со стройкой храма в акватории Городского пруда, но и она не устроила множество горожан, включая Шахрина. Здесь, по его словам, уже сложилась панорама и нарушать ее не было смысла. При этом, лидер группы «Чайф» не против храма. Просто место можно подобрать удачнее.

- Некая историческая справедливость на стороне этого храма, мы его действительно в свое время разрушили. Город Екатеринбург, святая Екатерина, православных людей много — все логично. Я сам неверующий человек, я не православный. Мне в этом отношении проще говорить, надо мной не висит религиозная догма.

К забору приходят горожане всех возрастовФото: Алексей БУЛАТОВ

«Музеи и театры тоже пустуют по утрам»

- В центре много музеев и много театров, и они тоже не с утра до вечера полные стоят. Люди находятся там, только когда идет спектакль или когда проводится какая-то значимая выставка. Но это не значит, что музеи и театры не надо финансировать из бюджета — а они почти все финансируются из бюджета — и закрывать.

Лично Владимира Шахрина ничего не связывает со скандальным сквером, он прямо говорит, что там нет ничего такого, чтобы нельзя было бы сделать в другом месте.

- Саму прогулочную зону по берегу проект не перекрывает, а люди гуляют в основном там. Перекрывается, по сути, одна аллейка наискосок, до всех этих лавочек, до фонтанов, где собираются люди, где проходят концерты, - говорит рокер.

По его словам, зимой в сквере и вовсе никого. Нет и проблемы для местных жителей: если они тут часто гуляют (а это человек 50), то можно пройти лишних 50 метров и прогуляться там. Ведь большая часть сквера будет сохранена, если здесь построят храм.

Митинги в Екатеринбурге совпали с началом стройкиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАСТРОЙЩИКИ - НЕ УПЫРИ

Владимир Шахрин хорошо знаком с одним из спонсоров стройки – известным уральским промышленником Игорем Алтушкиным. Недавно у них состоялась личная встреча, где они обсуждали, в том числе, и строительство храма.

- Это не упыри какие-то, не душегубы, не какие-то зажравшиеся чиновники. Это люди, которые занимаются тяжелым металлургическим бизнесом, очень важным для этого региона, которые после 1990-х годов многие предприятия подняли из руин. Это люди – да, богатые, миллиардеры, но они здесь живут, в этом городе, у них дети учатся здесь.

ДЕНЕГ НЕ БРАЛ

Музыкант не читает отзывы о себе в интернете после того, как открыто высказал свою позицию. Но друзья передали ему слова критики. При этом Владимир Шахрин всегда говорил, что думал – с 1980- годов, когда многое говорить было просто опасно.

- Я знал, какое количество говна в интернете на меня выльется, я взрослый мальчик. Отчитываться я не собираюсь, но у меня есть дети и внуки, которым я честно должен в лицо смотреть. Я могу сказать, что никаких денег я не брал, - резюмировал свою позицию рок-музыкант.

На митингах много молодежиФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОТИВ ВИННЫХ ЛАВОК В КАЖДОМ ДОМЕ НИКТО НЕ ПРОТЕСТУЕТ

Рок-музыкант объяснил, зачем Екатеринбургу нужен ее один храм в самом центре. Люди туда приходят, по его словам, не творить непотребства, а подумать о каких-то нравственных вещах. Поэтому лично его храмы не страшат.

- Меня больше смущает чудовищное количество винных магазинов в шаговой доступности. В спальных районах они просто в каждом доме, а то и не по одному. И никто вообще не протестует.

У ЛЮДЕЙ НАБОЛЕЛО

По словам лидера группы «Чайф», в разговоре с Игорем Алтушкиным они обсудили причину недовольства части горожан. И пришли к выводу, что дело не в храме, просто у людей накопилось немало причин недовольства властью.

- Он говорит: мы понимаем, что дело не в храме, что у людей наболело. Тут с пенсией проехали, тут зарплаты не растут, покупательская способность падает, экономическая ситуация тяжелая, и у людей возникает протест против власти. Но это не та история.

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