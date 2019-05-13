«Друзья, свершилось!»: «Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН

Екатеринбургские юмористы - шоу-команда «Уральские пельмени» - возвращается в клуб веселых и находчивых.

- Дорогие друзья, свершилось! Мы возвращаемся в КВН, - написал у себя в Instagram Сергей Исаев.

Правда триумфальное возвращение произойдет ненадолго и состоится лишь в рамках «Игры-встречи выпускников», которая пройдет в столице Урала в начале осени. На одну сцену с «Пельменями», которых Александр Масляков назвал рекордсменами по ветеранскому стажу, выйдут сборные Камызякского края и города Пятигорска.

С 20 августа по 2 сентября в Экспо-центре пройдут репетиции, а 3 сентября состоится съемка для Первого канала. Областному бюджету мероприятие обойдется в 20 миллионов рублей.