2019-03-19T15:47:31+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 20 миллионов проведут встречу выпускников КВН

Мероприятие пройдет в Экспо-центре
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге пройдет «Игра-Встреча выпускников КВН». В уральскую столицу юмористы съедутся в конце лета. Как сообщается на портале госзакупок, на мероприятие из областного бюджета потратят 20 миллионов рублей, а заказчиком выступает «Дворец молодежи».

- Подрядчик будет должен организовать и провести мероприятие в соответствии с его сценарием, провести режиссерскую и редакторскую работу с командами КВН, заключить необходимый договор с «Первым каналом» на предоставление права транслировать телепередачу на Первом канале, изготовленной на основе материалов телевизионных съемок мероприятия, - говорится в документации.

Также подрядчик должен предоставить специалистов для проведения телесъемки и изготовить декорации. Вести встречу выпускников клуба веселых и находчивых будет бессменный Александр Масляков.

С 20 августа по 2 сентября в Экспо-центре пройдут репетиции, а 3 сентября состоится съемка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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