2019-04-30T05:00:08+03:00
Происшествия

На Урале водитель «Газели» насмерть сбил 80-летнего пенсионера

Мужчина даже не заметил, как переехал дедушку [видео]
Олег Галимов
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На момент аварии водитель был трезв. Фото: скриншотНа момент аварии водитель был трезв. Фото: скриншот
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В Полевском во дворе дома № 15 по улице Ялунина водитель «Газели» насмерть сбил 80-летнего пенсионера. Все произошло, когда дедушка медленно шел по проезжей части, а грузовик ехал задним ходом. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения многоэтажки.

Когда «Газель» переехала мужчину, водитель (вероятно, почувствовав удар сзади – прим.ред.) вышел из кабины, но не заметил сбитого пешехода. После этого он достал из кузова бутыли с водой, относит их, а через несколько минут уезжает, так и не понял, что убил человека.

В Полевском водитель грузовой «Газели» насмерть сбил 80-летнего дедушку во дворе и даже не заметил.Видео: группа «ВКонтакте» «Интересный Полевской»! другой источник

Через несколько минут пенсионера замечают прохожие и пытаются помочь, но уже слишком поздно. От полученных травм дедушка скончался до приезда «скорой» помощи.

Сейчас детали аварии выясняют инспекторы ГИБДД. По данным ведомства, водительский стаж с 31-летнего водителя составляет 13 лет. В момент ДТП он был трезв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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