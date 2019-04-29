Весенний «День жестянщика»: за сутки в Свердловской области произошло 62 аварии

Екатеринбург и остальные города Свердловской области накрыл сильный снегопад. Сейчас дороги уральской столицы покрыты гололедом, а водители на летней резине стараются ехать с низкой скоростью. Но даже такие меры предосторожности не уберегают от аварий. За сутки в городе выпало 90% от месячной нормы осадков.

Как рассказали в свердловском гидрометцентре, основные снегопады закончатся уже сегодня, а к концу недели потеплеет до +14 градусов.

- Завтра воздух прогреется до +5 градусов. Потом с каждым температура будет подниматься, - отметили в гидромете.

На ЕКАДе легковушка влетела в МАЗ. Фото: служба спасения СОВА

По данным областного управления ГИБДД, за минувшие сутки в регионе произошло 62 ДТП.

- На территории региона зафиксировано 11 аварий с потерпевшими: 1 человек погиб, 14 – пострадали, - рассказали «КП» в отделении пропаганду УГИБДД. – В 51 аварии механические повреждения получили автомобили. Кроме того инспекторы выявили 62 пьяных водителей.

Сейчас в социальных сетях ежеминутно появляются фотографии новых аварий. Основная причина – летняя резина. На шиномонтажных станциях отмечают, что автолюбители не спешат переобуваться вновь на зимний комплект.

- Никто не хочет снова тратить деньги, - кратко подытожили в одной из мастерских.

Смертельная авария произошла на ЕКАДе, где водитель МАЗа при движении по ЕКАД со стороны Московского тракта в сторону Серовского тракта не справился с управлением и допустил столкновение с Fiat Ducato движущемуся во встречном направлении, после чего допустил столкновение с автомобилями Cherry и «Лада Ларгус».

В аварии на ЕКАДе погибла пассажирка Cherry. Фото: служба спасения СОВА

- В результате аварии Cherry в автомашине смертельные травмы получила 56-летняя женщина, которая находилась в машине на переднем пассажирском сидении. Также, в ДТП пострадали пассажир и водитель из автомашины Cherry, мужчины доставлены в ГКБ № 36, - отметили в ГИБДД.

Остальных пострадавших доставили в больницу. Фото: служба спасения СОВА

На место аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Всего в регионе зафиксировано шесть десятков аварий. Фото: служба спасения СОВА

Авария в центре Екатеринбурга на перекрестке Белинского - Щорса. Фото: соцсети

К счастью, в большинстве аварий повреждения получают только машины