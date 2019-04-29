Под Екатеринбургом в аварии погибла основатель общественного фонда, помогающего инвалидам

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-29T14:27:56+03:00

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В сегодняшнем смертельном ДТП на ЕКАДе погибла основательница общественного фонда «Благое дело», помогающего инвалидам, Маргарита Севрюгина. Информация об этом появилась на странице некоммерческой организации в Facebook.

Фото: фонд «Благое дело»

- Друзья, у нас разрывается сердце. Не стало нашей сотрудницы и хорошего человека Риты Севрюгиной. Сегодня она поехала на операцию в Екатеринбург и попала в крупную аварию...Рита стояла у истоков создания нашей организации и стала для каждого из нас другом и даже больше. Скорбим, - говорится в сообщении.

Фото: служба спасения СОВА

Напомним, что сегодня утром длинномер МАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил две легковушки. Всего на территории Среднего Урала зафиксировано более 60 аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU