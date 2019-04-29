Под Екатеринбургом в аварии погибла основатель общественного фонда, помогающего инвалидам
В сегодняшнем смертельном ДТП на ЕКАДе погибла основательница общественного фонда «Благое дело», помогающего инвалидам, Маргарита Севрюгина. Информация об этом появилась на странице некоммерческой организации в Facebook.
Фото: фонд «Благое дело»
- Друзья, у нас разрывается сердце. Не стало нашей сотрудницы и хорошего человека Риты Севрюгиной. Сегодня она поехала на операцию в Екатеринбург и попала в крупную аварию...Рита стояла у истоков создания нашей организации и стала для каждого из нас другом и даже больше. Скорбим, - говорится в сообщении.
Фото: служба спасения СОВА
Напомним, что сегодня утром длинномер МАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил две легковушки. Всего на территории Среднего Урала зафиксировано более 60 аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU