Горячая вода без перебоев: Polaris предлагает компактный и прочный водонагреватель ALPHA IMF

Как минимум два раза в год, а в некоторых случаях раз в сезон и чаще, мы сталкиваемся с перебоями горячей воды. Из-за профилактических работ на тепловых сетях, которые, безусловно, необходимы для избегания аварий и прорывов, дома остаются без горячего водоснабжения от пяти дней до нескольких месяцев.

На это время даже самые простые бытовые дела становятся сложными и утомительными: чтобы просто помыть посуду приходится тратить время на то, чтобы самостоятельно заранее нагреть воду. В то же время для людей, у которых дома установлен водонагреватель, этот период проходит незаметно, так как всю сложную работу за них выполняет прибор.

Отличная модель для дома и дачи - Polaris ALPHA IMF, которая доступна в четырех вариациях: на 30, 50, 80 и 100 л. Это позволяет выбрать водонагреватель, учитывая объем потребления воды и площадь ванной. Благодаря запатентованной компанией Polaris технологии SPLIT TECH в конструкции прибора предусмотрены две колбы и отсутствуют внутренние патрубки. Это дает сразу несколько преимуществ: максимально узкий бак, который подходит даже для миниатюрных ванных комнат; снижение риска появления протечек; более быстрый нагрев воды и сохранение ее температуры на нужном уровне на протяжении долгого времени.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Управлять водонагревателем максимально просто - через LED-дисплей вы можете самостоятельно регулировать температуру в пределах 30°С – 75°С. Регулятор переключателя мощности имеет три режима, которые влияют на скорость нагрева воды: эконом (1000 Вт), стандарт (1500 Вт) и ускоренный (2500 Вт). Так, в ускоренном режиме ALPHA IMF нагреет 100 л холодной воды до 75°С за 146 мин. Это возможно благодаря двум медным нагревательным элементам, которые оберегает магниевый анод, смягчая накипь.

Вы можете не сомневаться, что устройство прослужит долго, так как его бак сделан из высококачественной стали AISI 304, знаменитой своими антикоррозийными свойствами. Для защиты швов от коррозии их покрывают слоем вольфрама.

Для вашей безопасности и экономии электроэнергии, водонагреватель оснащен системами защиты от перегрева, включения без воды и перепадов давления.

Гарантия на бак - 8 лет.