Металлурги ВИЗ-Стали осваивают смежные профессии

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) организовала обучение металлургов по специальности стропальщик. Обучение работников смежной профессии позволяет более эффективно использовать рабочее время, снижает риски простоев оборудования и способствует росту производительности труда.

Смежную специальность освоят 43 работника цеха холодной прокатки, энергетического и ремонтного управлений. На первом этапе они получат теоретическую подготовку в учебных классах предприятия, оборудованных мультимедийной техникой. Затем на базе учебно-производственного участка цеха холодной прокатки пройдут практическое обучение. На втором этапе будущие стропальщики отработают новые навыки на рабочих местах под руководством аттестованных инструкторов производственного обучения.

Обучение стропальщиков. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Завершится образовательная программа экзаменом в форме электронного тестирования. Все участники получат удостоверение установленного образца.

- Ежегодно свыше 200 металлургов ВИЗ-Стали повышают квалификацию, проходят профессиональную переподготовку, получают смежные специальности стропальщика, водителя погрузчика, электро- и автотележки, аккумуляторщика и т.д. В корпоративных образовательных программах каждый год участвует более 90% работников. В 2019 году на их реализацию предприятие направит более 6 млн рублей, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.