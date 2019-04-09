2019-04-09T11:43:02+03:00
Общество

На ВИЗ-Стали выявили лучших тяжелоатлетов

Спортсмены предприятия показали хорошую физическую подготовку, выносливость и волю к победе
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Пятиминутки здоровья. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальПятиминутки здоровья. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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В честь международного Дня здоровья ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) организовала соревнования по тяжелой атлетике, которые прошли в заводском спортивном зале. В поднимании штанги на максимальное количество раз состязались работники цеха холодной прокатки, ремонтного и энергетического управлений предприятия.

Соревнования. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Соревнования. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Тяжелоатлеты предприятия показали хорошую физическую подготовку, выносливость и волю к победе. В весовой категории до 80 кг первое место занял машинист компрессорных установок Алексей Волгин, второе – аппаратчик воздухоразделения Иван Подчиненов, третье – электромонтер Сергей Омельков. В категории свыше 90 кг лидировал главный специалист Павел Большеков, «серебро» завоевал электрогазосварщик Андрей Пономарев, замкнул тройку призеров электромонтер Артем Кислицын. Все участники соревнований получили дипломы и памятные призы.

Соревнования по тяжелой атлетике состоялись в рамках декады здоровья, направленной на пропаганду активного образа жизни, рационального питания, занятий физкультурой и спортом. Она продлится до 14 апреля.

Награждение. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Награждение. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

В подразделениях проходят встречи с заводскими медиками, которые рассказывают сотрудникам о действующих на ВИЗ-Стали оздоровительных программах. Спорторги цехов проводят презентации возможностей спортивных объектов и тренажерных залов, действующих на предприятии. Столовые и буфеты предприятия предлагают расширенный ассортимент витаминных блюд и напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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