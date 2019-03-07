2019-03-07T12:12:50+03:00
Экономика

Три четверти бизнес-клиентов УБРиР открывают депозиты онлайн

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Фото: пресс-служба УбРИРФото: пресс-служба УбРИР
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Доля клиентов, оформляющих онлайн-депозиты, превысила 75% в корпоративном портфеле срочных ресурсов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

По статистике, чаще всего бизнесмены открывают «iДепозит», его доля в общем объеме составляет 60,2%. Высокий интерес к продукту связан с тем, что его просто открыть — всего в пару кликов в интернет-банке Light (для малого бизнеса) или Pro (для средних и крупных предприятий). А минимальная сумма открытия — 100 тысяч рублей — делает «iДепозит» еще доступнее для многих предпринимателей. Плюс ко всему депозит отличает еще и высокая доходность. Недавно УБРиР поднял ставки, и теперь, размещая на «iДепозите» свободные средства, бизнесмены могут заработать до 7,8% годовых. Гибкая шкала позволяет выбрать наиболее удобный период для размещения средств — от 3 до 180 дней.

Помимо «iДепозита», бизнес-клиенты УБРиР выбирают также «Гибкий онлайн» и депозит «Стабильный». «Гибкий онлайн» понравится тем предпринимателям, у которых есть потребность в совершении расходных операций. Этот депозит можно пополнять без ограничений, а также снимать деньги — частично или полностью. При движении средств действует дополнительная шкала ставок. Проценты начисляются даже при размещении на один день, в максимальная ставка 6,7% годовых гарантирует получение хорошего дохода.

- Наличие полнофункциональных онлайн-сервисов для бизнеса уже давно является правилом хорошего тона в работе УБРиР. Мы одними из первых на рынке начали предлагать своим клиентам разместить депозиты онлайн — воспользоваться этой опцией бизнесмены могут с 2013 года. И статистика наглядно говорит, что у этой услуги большой спрос — уже трое из четырех предпринимателей размещает свободные средства на депозитах удаленно. При этом растут и средние суммы онлайн депозитов, а это еще раз подтверждает высокий уровень доверия бизнеса: предприниматели знают, что их деньги в надежном банке, — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Напомним, с 1 января 2019 года депозиты и остатки на счетах малого бизнеса в размере до 1,4 млн рублей застрахованы государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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