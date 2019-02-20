Охранника, участвовавшего в драке в торговом центре «ЭМА» отпустили из СИЗО

Служители Фемиды сегодня вернулись к истории о драке в екатеринбургском торговом центре «Эма», где в схватке сошлись сотрудники ЧОП «Сова» и совладелец торгового центра Андрей Калетин, а также его сторонники. Свердловский областной суд сегодня должен был решить – изменить ли меру пресечения основному фигуранту этого дела – охраннику, непосредственно участвовавшему в драке. Ранее его арестовали на три месяца, а двух его товарищей оставили под подпиской о невыезде.

– Меру пресечения ему изменили, – объясняют в пресс-службе Свердловского областного суда. – Содержание под стражей было заменено запретом определенных действий. Это не домашний арест. Ему запрещено общаться со свидетелями, обвинямыми, подозреваемыми и потерпевшими. Но при этом он может ходить на работу и не ограничен в передвижениях.

Драка в торговом центре «ЭМА» произошла 6 февраля. Причиной конфликта стали разногласия между собственниками торгового центра. Часть его помещений принадлежит бизнесмену Андрею Калетину, а часть – его бывшей сожительнице.

- Это личное выяснение отношений с бывшей сожительницей по поводу материального имущества. Она прислала на территорию нашего предприятия «чоповцев», чтобы что-то городить на лестнице. Это недопустимо! Мы пытались их остановить. Я законный руководитель и никаких распоряжений не давал. Мы пытались их как-то оттеснить, толкались, говорили, - рассказывал «Комсомолке» Андрей Калетин.

У сотрудников «СОВЫ» своя версия случившегося. Они уверяют, что ни на кого не не нападали, а только защищались.

– Все было подставой, – рассказал охранник, участвовавший в драке. – Первые опубликованные видеозаписи были смонтированы. Один из роликов выглядит, как караоке. Все выставляется так, что охранники забежали и избили директора магазина. Но это не так. Если разобраться, мы просто выполняли свою работу и задерживали мужчину. Разозлился ли я на это? Нет, равнодушно отношусь к этой трактовке. Думаю, что следователи разберутся.

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