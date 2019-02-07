Охранник, участвовавший в драке с екатеринбургским бизнесменом в ТРЦ: «Калетин симулировал, все было спланировано»

В мебельном центре «Эма» в Екатеринбурге восемь чоповцев избили владельца ТРЦ прямо в фойе здания. Пострадавшим стал 60-летний Андрей Калетин. А чоповцев наняла его экс-супруга 68-летняя Ольга Росихина. Оказалось, что бывшие влюбленные не поделили торговый центр - оба являются совладельцами «Эмы». Только Калетину принадлежит первый, второй и третий этаж, а его бывшей жене - четвертый и пятый…

Сейчас Андрей Калетин находится в больнице – у него сломаны ребра. Его супруга наняла адвокатов. А охранники задержаны, их допрашивает полиция. Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации». Парням грозит до 10 лет колонии. Одного из них уже заключили в изолятор временного содержания.

«Комсомолка» удалось поговорить с одним из охранников, который стал участником конфликта Евгением (имя изменено по просьбе героя - Прим. Ред.):

- Расскажите, пожалуйста, свою версию конфликта.

- Одна из наших групп выехала по сигналу вызова на охраняемый объект в ТРЦ «Эма». Через некоторое время нам позвонил оперативный дежурный, сказал: «Группа запрашивает помощи». Мы приехали на место и увидели, что на наших сотрудников нападают. И этот мужчина был с электрошокером. Один из охранников пытался выбить у него оружие. А бизнесмен этот на него нападал. Рядом с предпринимателем было несколько его товарищей. Причем у одного из них был при себе ломик в руках.

- То есть вы ни на кого не нападали?

- Мы просто защищались. Это была самооборона. Оборонять можно не только себя, но и другого человека. Мы оборонялись и задержали мужчину. Он нападал на нас.

Фото: скрин с камер видеонаблюдения

- Вам угрожали?

- Да, моим коллегам угрожали. Все было подставой. Первые опубликованные видеозаписи были смонтированы. Один из роликов выглядит, как караоке. Все выставляется так, что охранники забежали и избили директора магазина. Но это не так. Если разобраться, мы просто выполняли свою работу и задерживали мужчину. Разозлился ли я на это? Нет, равнодушно отношусь к этой трактовке. Думаю, что следователи разберутся.

- Говорили ли вам, что вам светит уголовное дело?

- Да, говорили. Но я сейчас выполняю свои обязанности, нахожусь на работе. Вопросы были на допросе однобокими: «Зачем били и за что?». Все приукрашено риторикой. Мы не избивали никого. Это будет решать судья. Превысили мы самооборону или нет.

Андрея Калетина увезли в больницу - у него сломаны ребра. Фото: скрин с камер видеонаблюдения

- Справедливо ли отправили в изолятор вашего коллегу?

- Нет, несправедливо. Потому что позиция следствия такая, что дескать мой коллега умышленно причинял вред здоровью. Нет, такого не было. Мы проводили задержание. Призываю освободить охранника. Его задержали незаконно. Нужно дать время следствию, чтобы разобраться в этом.

- Как считаете, бизнесмен должен ответить по закону?

- Да, должен. Он симулировал. И да, на месте были везде люди этого предпринимателя с большими зеркальными фотоаппаратами и они все снимали. Мне кажется, что это было спланировано все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/690673" frameborder="0"></iframe> Полиция опубликовала видео с допроса чоповцев. Видео:пресс-группа УМВД по Екатеринбургу..! другой источник

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