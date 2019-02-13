Инициативы работников ВИЗ-Стали сэкономят около 65 миллионов рублей

Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в 2018 году подали 274 инициативы, направленные на повышение результативности производственных процессов, что на 176 % больше, чем в 2017 году. Ожидаемый экономический эффект от идей составляет 65 миллионов рублей.

Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которая действует на ВИЗ-Стали с 2013 года. Каждый работник может разработать предложение по оптимизации работы агрегатов, снижению энергозатрат, повышению качества продукции, улучшению условий труда и получить за него премию. Если внедрение идеи приносит положительный экономический эффект, то автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

В 2018 году большая часть идей (22%) была направлена на улучшение условий труда, 20% – на сокращение времени технологических операций, 17% – на уменьшение внеплановых простоев.

В разработке инициатив участвуют сотрудники всех подразделений. Наиболее активные среди них – работники цеха холодной прокатки, которые внесли 42% идей. Например, резчик холодного металла Вячеслав Русаков предложил использовать рации для более эффективного взаимодействия операторов постов управления с краномашинистами. Евгений Воронов, мастер участка отделки, подал идею замены силикогеля, который использовался в качестве влагопоглотителя при упаковке продукции, на более экономичный и эффективный материал на основе бентонита. Начальник термического участка Владимир Щирый придумал, как сделать более комфортным и безопасным процесс перемещения емкостей с сыпучими веществами для нанесения термостойкого покрытия.