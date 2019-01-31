Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких: «Если бы я не ушла, мои враги продолжили бы собирать фейки против меня»

Про бывшего директора Департамента молодежной политики Свердловской области не знает разве что ленивый. Конец прошлого года новостная лента пестрила упоминаниями о бывшей гимнастке, которая пришла без опыта в политику. Всему виной ее спич, который она произнесла на встрече с талантливой молодежью в Кировграде.

Тогда 29-летняя Ольга Глацких заявила ребятам о том, что государство им ничего не должно, и рожать их не просило. После этого на Глацких нахлынула волна народного негодования. Она не выдержала и покинула свой пост. После увольнения мы пригласили Ольгу Глацких в эфир на радио «Комсомольская правда - Екатеринбург» [92,3 FM], но бывшая чиновница согласилась только на письменное интервью.

«Я РАБОТАЛА МНОГО И ПОЛЕЗНО»

- Ольга Вячеславовна, почему вы решили уйти, вас ведь поддержал губернатор Евгений Куйвашев?

- Причину ухода я написала Сергею Колясникову, когда отправила ему фото своего заявления об уходе: было очевидно, что фейки в мой адрес будут генерироваться, пока я остаюсь на работе, и эти фейки нацелены против Губернатора. Я не хотела подставлять Евгения Владимировича после всего того доброго, что он для меня сделал. Это главное.

Есть еще момент, что после того, как Департамент молодежной политики был включен в состав Минобразования, он лишился самостоятельности. Я приходила в Департамент для того, чтобы работать. Работать много и полезно для молодежи, а не просто отбывать рабочее время, радуясь гарантированной зарплате, не сильно зависящей от результатов работы.

У меня было и есть понимание того, как надо организовать работу, чтобы у талантливых молодых людей и лидеров появились социальные лифты. Я хотела реализовывать эти идеи – и я их реализовывала. Был риск, что без самостоятельности в принятии решений я окажусь на скучной работе клерка. Но это риск был теоретическим – так как я ушла по главной причине, которую озвучила выше.

- Был ли направлен весь скандал против вашего отца? (Отец Ольги - предприниматель Вячеслав Глацких владеет предприятиями ООО «Ремстройгаз», которое занимается ремонтом и строительством дорог – Прим. Ред.)

- Нет, мой отец был «зацеплен» скандалом, но не являлся его целью. Отца включили в скандал, по принципу: «Давайте, проверим всё», и представили его в негативном свете, комментируя нормальную, законную предпринимательскую деятельность. Одна из несистемных политических партий взялась разобраться с этим вопросом и выяснила, что там нет никаких нарушений. Инициаторы скандала целились исключительно в Губернатора Свердловской области и в меня лично.

Ольга Глацких подробно ответила на все вопросыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Можете ли вы прокомментировать аудиозапись, где вы рассказываете, как получили свою должность? У вас есть предположения, кто мог ее сделать?

- Я готова комментировать претензии о том, как тратились средства, и как я работала, но грязь типа записи или порнографического ролика комментировать я не буду (по сети гулял ролик, где женщина, похожая на Ольгу Глацких танцует на столе в неглиже - Ред.).

- Была информация, что вы пыталась получить государственную субсидию на приобретение квадратных метров из регионального бюджета. Это так?

- Работа чиновника жестко регламентирована во всех аспектах. Обязанности, как и права, четко прописаны, отклониться практически невозможно.

Государство не имеет возможности конкурировать с бизнесом в абсолютных цифрах заработной платы. К тому же, госслужба налагает серьезные ограничения на владение имуществом, на участие в проектах за пределами Госслужбы, заставляет раскрывать источники доходов и так далее.

Поэтому, государство, в целях сохранения конкурентоспособности с бизнесом, в качестве работодателя, и привлечения грамотных и работоспособных специалистов, строит работу несколько сложнее.

У чиновника есть зарплата – она растет, по мере продвижения по карьерной лестнице чиновника, но она, как правило, ощутимо меньше сопоставимых должностей в бизнесе (я говорю о среднем и крупном бизнесе в данном случае).

Есть премия, которая выписывается ежеквартально, но только при отсутствии взысканий.

И есть субсидия на приобретение квартиры. Ее дают тем членам Правительства, кто приехал из другого региона и не имеет никакого недвижимого имущества на территории субъекта. Я была членом Правительства и у меня не было недвижимости на территории Свердловской области, поэтому данная форма субсидий на меня распространялась. И, кстати, среди фейков, которыми меня атаковали нападавшие, были сказки о том, что, якобы, я продала квартиру, чтобы стать очередником – так вот, это неправда. Мои декларации за 2016 и 2017 год несложно поднять – там нет изменений по квартирам.

Чиновница считает, что работала на совестьФото: Алексей БУЛАТОВ

В целом, отмечу, что чиновник не может отказаться от обязанностей, но и от зарплаты, премии, соцпакета и т.п. отказаться не может. Но взамен чиновник отказывается от многих прав и возможностей обычных граждан: не может ездить в некоторые страны (например, в США), заниматься предпринимательской деятельностью и так далее.

Пришел в чиновники – делай всё, что положено по регламенту.

«ПОСЛЕ СКАНДАЛА СТАЛО ПОНЯТНО, КТО ЕСТЬ КТО»

- Кто из известных людей поддержал Вас?

- В этом плане очень интересно получилось. Во-первых, Владимир Владимирович Путин. Причем дважды, пусть и косвенно. Первый раз – когда Владимир Владимирович отвечал на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» на большой ежегодной пресс-конференции. Президент там термин «ляпнуть» использовал и до того я не слышала у него такого слова. Если я правильно понимаю, моя беседа с Сергеем Колясниковым подарила Президенту новый термин, характеризующий не фатальные, но все же ошибки чиновников. Если так, это приятно.

Второй раз Владимир Владимирович меня, на мой взгляд, подержал уже непосредственно по смыслу моих слов – когда в ходе форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, обращаясь тоже к детям-лидерам и к талантливым детям призвал их не надеяться на чью-либо помощь в строительстве собственной жизни, и что помочь им может только личная инициатива и напряженная работа над собой.

Во-вторых, Дмитрий Песков, который, по сути, сказал, что работать уметь важнее, чем говорить и что если чиновник неудачно выразил свои мысли – это не основание для травли.

В-третьих, телеведущий Владимир Соловьёв, который напомнил слова Кеннеди об отношениях гражданина и государства и в этом контексте рассматривал мою ситуацию, причем в самый начальный период – когда, по сути, пошел против общего мнения.

В-четвертых, зам директора департамента ВГТРК Андрей Медведев, который одним из первых среди тяжеловесов журналистики разобрался, что мои слова говорились в конкретной ситуации и для конкретной аудитории и «как их стал трактовать – на совести тех, кто это сделал». То есть, он первым, по сути, сказал, что я стала объектом целенаправленной атаки.

Ну и, конечно, это всё спортивное сообщество. Я бы сказала, без исключений. Это была очень мощная поддержка, мне звонили и писали очень, очень многие спортсмены.

Дело в том, что нас тренировали даже жестче, чем в армии. Все спортсмены знают, чем спорт отличается от физкультуры, и чем воспитание лидеров и чемпионов отличается от воспитания обычной молодежи. Ну а первым из знаменитых спортсменов, кто не побоялся высказаться в мою защиту открыто, был Сергей Чепиков.

В конце декабря 2018 года Ольга Глацких написала заявление об уходе с постаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Связывались ли вы с Ириной Винер?

- Я постоянно поддерживаю с Ириной Александровной контакт, независимо от ситуации, тематики, или погоды.

- Кто от вас отвернулся? Потеряли ли вы своих друзей?

- Ни один из моих друзей от меня не отвернулся, и это здорово! И друзья, и родители меня поддержали морально – они же прекрасно знают, что я не социал-дарвинист и отношусь к людям хорошо. Будь иначе, у меня бы и не было столько настоящих друзей. Друзья и родные быстро разобрались в ситуации и сказали свои слова поддержки.

Это очень важно и очень ценно, особенно когда сотни тысяч людей, пусть и став жертвами манипуляции, говорят тебе неприятные вещи, причем незаслуженно на самом деле. Хотя и уверены в обратном, потому что так им это представили.

Я и извинилась, собственно, как раз за то, что они испытали неприятные эмоции из-за того, что меня атаковали, перенеся мои слова от тех, кому они были адресованы, к тем, к кому ни никакого отношения не имели.

А вот люди которые появились в моем окружении, в связи с тем, что я заняла должность, проявили себя по-разному. Зато стало понятно, кто есть кто. И в целом можно констатировать, что я обрела новых, проверенных в проблемной ситуации друзей, и точно знаю, кто был «прилипалой», так сказать и в друзья не попадет никогда.

Знаете, буквально два дня назад был такой случай – как раз в контексте этого вопроса. Я стояла в очереди в магазине и ко мне подошел мужчина пенсионного возраста. И сказал: «Доченька, это ведь тебя показывали по телевизору и столько писали – ты говорила, что государство ничего не должно? Они же переврали, ты держись, ты молодец». Я не знаю, кто этот пожилой человек, но я отчетливо понимаю, что, кроме комментаторов в соцсетях, есть множество людей, которые умеют думать и видеть реальные события, а не то, как их преподносят провокаторы. Это новый для меня опыт, важный и ценный.

НАД ПАРОДИЕЙ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» НА МЕНЯ ПОСМЕЯЛАСЬ ОТ ДУШИ

- Как вы отреагировали на пародию с Уральскими пельменями?

- Вы имеете в виду миниатюру про Деда Мороза? Талантливые ребята! Посмеялась от души.

- Что вы думаете по поводу стихотворения Шнура о Вас?

- Думаю, что, во-первых, про меня не написал только ленивый и в этом плане. Шнур не отличался от множества возмущенных комментаторов в соцсетях. Просто Шнур ругается в рифму, тогда как большинство граждан делает это прозой.

Но отмечу, что стихотворение у него, по-моему, от 6 ноября, так что он стал объектом той же манипуляции, что и другие искренне возмутившиеся сограждане. Когда мою фразу, сказанную в глаза детям-лидерам для стимулирования их к самостоятельнсти и конкурентной борьбе с другими лидерами (и, кстати, не вызвавшую у них возмущения) провокаторы намеренно вбросили тем, кому она не предназначалась и к кому не имеет никакого отношения.

Друзья не отвернулись от чиновницы после ее знаменитой фразыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Чему вас научила эта ситуация?

- Давайте, вернемся к этому вопросу через пару лет – тогда это будет проверено на практике и наглядно видно.

- Какой опыт работы вы получили на прежней должности, как вы его будете реализовывать теперь?

- Перечислять было бы очень долго, поэтому я попробую сформулировать главное. Исполнительный орган государственной власти, каким был мой Департамент молодежной политики – это, по сути то же самое, что маленькое государство. Со своим бюджетом, внутренней и внешней политикой, населением, проблемами и достижениями и так далее. Ну, разве что без армии. Поэтому, опыт руководства Исполнительным органом государственной власти – это, по сути, опыт государственного управления в миниатюре.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Федор Крашенинников, политолог :

- Ольга Глацких стала жертвой только благодаря собственной профнепригодности к чиновничьей работе. Безотносительно того какие против нее были интриги, - что вообще очень сомнительно, - она не такая величина, чтобы против нее интриговать. Повод для скандала дала она сама. Если бы она была профессионалом на своем месте и училась бы следить за тем, что говорит публично, то ничего бы не было. Что касается извинений: или человек просто извиняется и говорит, что я сморозила чепуху, или человек нанимает глупых пиарщиков, и начинает рассказывать сказки, как ее подставили, а слова вырвали из контекста, как целый мир сделал заговор, чтобы ее, великую политическую деятельницу свалить. Я считаю, что это не извинения, а повторный плевок в лицо тем, в кого она уже один раз плюнула.

МНЕНИЕ «ЗА»

Сергей Чепиков, депутат и двукратный олимпийский чемпион по биатлону:

-Понимаю, в какой эмоциональной ситуации человек может оказаться. Тут двоякая ситуация к вопросу о роли государства в жизни общества. Она же не имела в виду, что государство ничего не должно. Она говорила о том, что и вы сами что-то должны делать. Бывают такие ситуации? Скажешь не то, что думаешь. Она же извинилась. Нужно быть милосердными и не гнобить человека, а дать возможность исправиться.

Сергей Чепиков об Ольге Глацких 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На моем месте мог оказаться каждый»: Чиновница "Государство не просило вас рожать" провела первый прием населения после скандала

На Урале чиновники больше месяца проверяют Департамент молодежной политики. А точнее, его руководителя 29-летнюю Ольгу Глацких. Бывшая гимнастка, даже в годы спортивной карьеры не была так популярна, как сейчас. Причина в ее «фирменных» словах, которые знают уже далеко за пределами Свердловской области.(подробности)

«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно».

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram свое новое творение. Музыкант посвятил стихотворение уральской чиновнице Ольге Глацких, которая накануне оказалась в центре грандиозного скандала. (Подробности)

Отделалась выговором: уральская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

Специалисты аппарата губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева завершили служебную проверку в отношении главы департамента молодежной политики региона Ольги Глацких. (Подробности)