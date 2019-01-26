«Сознание ясное, дышит сама»: выжившая на севере Урала туристка очнулась

Туристка Елена Осипова, которую спасатели разыскали в горах под Карпинском и срочно доставили на вертолете в городскую клиническую больницу № 40, пришла в себя.

Ранее, 19 января, девушка вместе с подругой в составе туристической группы отправилась в поход на Сухогорский камень. Но там они отстали от группы и заблудились. На поиски были направлены силы спасателей, полиции и добровольцев. В тяжелых зимних условиях вторая заблудившаяся туристка Елена Подкорытова не выжила, а Елена Осипова в тяжелом состоянии с обморожениями была доставлена в больницу, где врачи поместили ее в искусственный сон. И провели тяжелую операцию, из-за обморожения 4-й степени врачам пришлось ампутировать девушке стопы. После операции, проведенной 23 января, девушка наконец-то пришла в сознание.

Девушку доставили в Екатеринбург на вертолетеФото: Алексей БУЛАТОВ

— Сегодня состояние Елены улучшилось, врачи вывели ее из медикаментозного сна, дышит сама, без аппарата искусственной вентиляции легких, сознание ясное. К ней приходят родственники, мама постоянно находится рядом с ней. Жизненные показатели девушки улучшаются. Она по-прежнему находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое, но в целом есть положительная динамика, — делятся подробностями в пресс-службе ГКБ №40.

Врачи продолжают круглосуточно следить за состоянием Елены.

Елена сумела выжить в нечеловеческих условиях. Фото: соцсети

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