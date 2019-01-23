2019-01-23T15:17:04+03:00
Общество

Состояние тяжелое: В Екатеринбург доставили выжившую на севере Урала туристку

Вертолет сел возле Горбольницы №40
Лев ИстоминОлег Галимов
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Женщина находится в тяжелом состоянииЖенщина находится в тяжелом состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду в 16:58 часов в городскую больницу №40 в Екатеринбурге доставили выжившую 31-летнюю Елену Осипову.

Женщина вместе со своей подругой отправилась в поход на Сухогорский камень еще 19 января в составе туристической группы. В какой момент Елена вместе со своей 35-летней тезкой отстала от группы и заблудилась. На поиски были брошены силы МЧС, полиции и добровольцев. Рядом с местом, где пропали свердловчанки, спасатели развернули оперативный штаб, а из аэропорта Кольцово вылетел вертолет для участия в операции.

Вертолет приземлился в 16:58 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вертолет приземлился в 16:58 по местному времениФото: Алексей БУЛАТОВ

Обнаружить двух Елен удалось только во второй половине дня 22 января: Елена Подкорытова, к сожалению, выжить в тяжелейших условиях не смогла, ее тело сегодня доставили на базу, а Елена Осипова находилась в тяжелом состоянии, но оказалась жива.

Женщину доставили в городскую больницу Краснотурьинска, откуда сегодня днем ее отправили на борту санаивации в Екатеринбург. У пострадавшей обморожены конечности, она находится на искусственной вентиляции легких.

Женщину оперативно перенесли в реанимационную машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщину оперативно перенесли в реанимационную машинуФото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь за жизнь и здоровье пострадавшей будут бороться лучшие специалисты уральской столицы. За полчаса до прилета к месту посадки вертолета прибыла реанимационная бригада.

Через несколько минут после приземления пострадавшую отправили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через несколько минут после приземления пострадавшую отправили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ

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