2019-01-24T09:07:01+03:00
Происшествия

Выжившей в уральских горах туристке ампутировали стопы

Этой ночью состояние Елены Осиповой ухудшилось
Олег Галимов
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Елену и ее подругу три дня искали на севере Урала. Фото: соцсетиЕлену и ее подругу три дня искали на севере Урала. Фото: соцсети
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Сегодня рано утром врачам ГКБ№ 40 пришлось экстренно оперировать 31-летнюю Елену Осипову, которую накануне доставили на вертолете из Краснотурьинска. Как мы сообщали ранее, за ночь ее состояние ухудшилось и хирургам пришлось начать ампутацию стоп.

Вчера вечером Елену доставили в Екатеринбург на вертолете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером Елену доставили в Екатеринбург на вертолетеФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Состояние пациентки остается крайне тяжелым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери, - рассказали в пресс-службе больницы. - Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких. Прогнозы делать пока рано. Ее состояние сейчас обусловлено длительной гипотермией, поэтому мы наблюдаем клинику полиорганнной недостаточности: почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной. Но основную причину интоксикации организма мы ликвидировали. Как справится организм с последствиями длительной гипотермии, сейчас сказать сложно. Но мы делаем все возможное для сохранения жизни.

Напомним, что 19 января в районе горы Сухогорский Камень Елена Осипова и Елена Подкорытова попали в сильный снегопад и отбились от группы. Они остались без еды, воды, спичек, но смогли выйти на связь через два дня. 22 января женщин обнаружили спасатели, Елена Подкорытова была уже мертва.

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