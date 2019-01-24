Состояние ухудшилось: врачи экстренно оперируют выжившую туристку

В эти минуты в одной из операционных 40-й больницы Екатеринбурга хирурги борются за жизнь 31-летней туристки Елены Осиповой. Женщина потерялась во время похода и, в ожидании спасателей, три дня провела в заснеженных горах.

Вчера вертолетом Центра медицины катастроф пострадавшую доставили из больницы Краснотурьинска в реанимацию екатеринбургского ожогового центра. Из-за крайне тяжелого состояния пациентку погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату искуственной вентиляции легких.

Из-за крайне тяжелого состояния пациентку погрузили в медикаментозный сонФото: Алексей БУЛАТОВ

Елена получила сильнейшее обморожение, особенно пострадали руки и ноги. Сразу после осмотра медики заявили, что, скорее всего, стопы придется ампутировать.

- Пациентка осмотрена сосудистыми и ожоговыми хирургами, констатировано обморожение 4 степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук. Будет всесторонне обследована и подготовлена к дальнейшей операции. Сейчас речь идет в первую очередь о спасении жизни пациентки, - рассказал лечащий врач пострадавшей туристки Раяс Каримов.

Елена провела в заснеженных и холодных горах три дняФото: Алексей БУЛАТОВ

Операция была назначена на 24 января, однако в срочном порядке начать ее пришлось на несколько часов раньше. Ночью состояние Елены ухудшилось.

- Проведены многочисленные обследования крови, сосудов, общего состояния, - рассказали в пресс-службе больницы. - В 5:00 срочно проведенный консилиум решил немедленно проводить операцию, призванную спасти жизнь больной. В данный момент пациентка находится в операционной.