2018-12-11T13:27:03+03:00
Экономика

Бизнесмены могут накопить на новогоднем депозите УБРиР до 7,7% годовых

Банк запустил акционный депозит
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Банк приготовил подарок к новому году для клиентовБанк приготовил подарок к новому году для клиентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В канун новогодних праздников Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акционный депозит «Новогодняя копилка» для предпринимателей. Специальное предложение действует с 11 по 28 декабря 2018 года.

Пока во всем мире будут отмечать Новый год, деньги бизнеса, размещенные на депозите, будут работать и принесут доход по привлекательной ставке до 7,7% годовых. При этом вложенные в депозит средства можно забрать досрочно — сразу после новогодних каникул, и направить их в оборот. Если же такой потребности нет, то вложения можно оставить на более долгий срок, до 91 дня, и получить максимальный доход, ведь чем больше срок, тем больше выплаты по процентам.

Согласно условиям, минимальная сумма размещения по депозиту «Новогодняя копилка» — 1 млн рублей, максимальная ставка составляет 7,7% годовых. Досрочное изъятие возможно после праздников — с 9 января 2019 года, пополнение депозита — до 28 декабря 2018 г. Чтобы оформить депозит, необходимо обратиться в ближайший офис УБРиР, который обслуживает юридические лица. Подробные условия можно уточнить на горячей линии службы поддержки бизнеса 8 (800) 700 59 59.

- Новогодние депозиты УБРиР всегда пользовались спросом у бизнеса, что подтверждает высокий уровень доверия к нашему банку. Ведь клиентам важны не только выгодные условия по продукту, но и надежность кредитной организации. Наша статистика показывает, что с акционных новогодних депозитов досрочно свои деньги забирали лишь в единичных случаях. В подавляющем большинстве клиенты оставляли свои средства до конца действия договора, чтобы больше накопить. А в общей сложности за декабрь 2017 года клиенты разместили на депозитах около 30 миллиардов рублей, — говорит управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступает в силу закон о страховании депозитов и остатков на счетах юридических лиц. Теперь средства бизнеса в размере до 1,4 миллиона рублей будут защищены государством.

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