2018-12-06T09:48:40+03:00
Общество

Утверждены тарифы на вывоз мусора в Свердловской области: больше всего придется платить екатеринбуржцам

И это несмотря на то, что из всех операторов у «Спецавтобазы» самые низкие максимальные тарифы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все коммунальные льготы свердловчан будут распространены и на новую систему вывоза мусораВсе коммунальные льготы свердловчан будут распространены и на новую систему вывоза мусораФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила максимальные тарифы на вывоз мусора, которые начнут действовать с 1 января 2019 года.

С этого дня сборкой и утилизацией бытовых отходов будут заниматься региональные операторы. На Севере с центром в Нижнем Тагиле компания «Рифей», на Востоке с центром в Екатеринбурге - «Спецавтобаза», на Западе с центром в Первоуральске - «ТБО «Экосервис».

Предельный тариф «Спецавтобазы» составит 697,76 рублей за кубометр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предельный тариф «Спецавтобазы» составит 697,76 рублей за кубометрФото: Алексей БУЛАТОВ

В стоимость вывоза мусора уже заложены расходы на сбор, транспортировку и захоронение отходов, плата за их негативное влияние на окружающую среду, а также инвестиции для развития мусороперерабатывающей инфраструктуры.

- Согласно решению РЭК, для ЕМУП «Специализированная автобаза» предельный тариф составит 697,76 рублей за кубический метр, для ООО «Компания «РИФЕЙ» - 845,87 рублей, для ООО «ТБО «Экосервис» - 713,57 рублей за кубический метр, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Для жильцов многоквартирников ставка чуть ниже, чем для живущих в частном секторе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жильцов многоквартирников ставка чуть ниже, чем для живущих в частном сектореФото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый екатеринбуржец, живущий в многоквартирнике, будет платить за чистоту из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц - то есть 148,6 рубля. Для частного сектора установлены 0,261 кубометра с человека - 182,1 рубля. Для остальных свердловчан ставка составит 0,169 и 0,190 кубометра или 117,7 и 132,5 рубля соответственно.

В министерстве энергетики и ЖКХ подчеркнули, что все имеющиеся у уральцев коммунальные льготы будут распространены и на новую систему вывоза мусора. К тому же за операторами остается право снизить максимальные тарифы.

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