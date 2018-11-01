2018-11-01T12:37:28+03:00
Происшествия

Лейтенанта полиции Нижнего Тагила, обвиняемого в избиении рабочего завода, объявили в федеральный розыск

Двоих его подельников уже отправили в СИЗО
Олег Галимов
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Ориентировки уже висят в отделениях ОВД. Фото: Общественная наблюдательная комиссия Свердловской областиОриентировки уже висят в отделениях ОВД. Фото: Общественная наблюдательная комиссия Свердловской области
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Старшего лейтенанта полиции ОП № 21 Нижнего Тагила Антона Лобанова объявили в федеральный розыск. Его обвиняют в пытках местного жителя Максима Червоткина.

По версии следствия, Лобанов вместе с подельниками Анатолием Леоновым и Денисом Бородачевым избивали рабочего завода, чтобы добиться признаний в краже. Согласно материалам уголовного дела, сначала полицейские нанесли Червоткину 20 ударов, а потом заставили отжиматься. Затем они надели Максиму на голову черный паке и затянули сзади, перекрыв доступ воздуха. Червоткин пытался вырваться и сумел порвать пакет зубами.

Оперуполномоченные несколько часов избивали Максима Червоткина. Фото: предоставлено потерпевшим

Оперуполномоченные несколько часов избивали Максима Червоткина. Фото: предоставлено потерпевшим

Мужчину отпустили из отделения полиции лишь на следующий день.

Фото: предоставлено потерпевшим

Фото: предоставлено потерпевшим

Врачи диагностировали у него многочисленные кровоподтеки и ссадины, а Следственный комитет возбудил дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

- По делу с историей, о которой идет речь, отстраненны от служебных обязанностей два должностных лица территориального ОВД, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Все причастные будут не только с позором уволены из системы МВД, но и привлечены к уголовной ответственности. Более того, уверен, что к строгой дисциплинарной ответственности привлекут всех без исключений руководителей подразделения. В Нижнем Тагиле уже были случаи, когда снимались с должностей начальники районных отделов.

Суд уже отправил в СИЗО Анатолия Леонова и Дениса Бородачева. Если вы знаете о местонахождении Антона Лобанова, то сообщите в правоохранительные органы или адвокату Алексею Бушмакову, который представляет интересы Максима Червоткина.

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