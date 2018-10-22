2018-10-22T11:11:00+03:00
Происшествия

Нижнетагильских полицейских, подозреваемых в избиении рабочего завода, отправили в СИЗО

Максима Червоткина били по голове и заставляли отжиматься
Олег Галимов
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В изолятор также отправили подельника Анатолия ЛеоноваВ изолятор также отправили подельника Анатолия ЛеоноваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил на 2 месяца в СИЗО оперуполномоченного ОП № 21 Анатолия Леонова. Полицейскому предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».

Этой осенью рабочий завода Максим Червоткин заявил о том, что старший лейтенант несколько часов избивал его в отделении. По версии пострадавшего, в ночь на 4 октября полицейский добивался от него признания в краже.

У Червоткина остались следы от наручников. Фото: предоставлено пострадавшим

У Червоткина остались следы от наручников. Фото: предоставлено пострадавшим

- Сначала все было нормально и адекватно, оперативник Леонов задавал обычные вопросы, - вспоминает Червоткин. - Затем он с коллегами стал спрашивать о преступлениях, которые я совершал в последнее время. Я не понимал о чем идет речь, на ум приходили только шалости из детства. Мне дали час на размышления, после чего начали разговаривать «по-плохому». Началось все с ударов по голове, потом заставляли приседать и отжиматься. Дальше – хуже, стали избивать, надевали пакет на голову. Отпустили они меня в час ночи.

Сразу после избиения Максим зафиксировал побои. Фото: предоставлено пострадавшим

Сразу после избиения Максим зафиксировал побои. Фото: предоставлено пострадавшим

В ходе следствия выяснилось, что с сервера пункта полиции пропали записи с камер видеонаблюдения от того дня, когда там был Червоткин. Врачи диагностировали у тагильчанина ушибы почек и ссадины по всему телу.

Фото: предоставлено пострадавшим

Фото: предоставлено пострадавшим

Как рассказал «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых, в числе задержанных помимо Леонова оказался еще один полицейский.

- По данному нашумевшему делу от своих должностей освобождены два сотрудника ОП № 21 Нижнего Тагила, - отметил Горелых. - Оба они содержатся под стражей.

Теперь оперуполномоченным грозит до 10 лет лишения свободы.

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