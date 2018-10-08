«Заставляли отжиматься, били по голове»: в Нижнем Тагиле полицейские избили рабочего завода

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-08T16:50:35+03:00

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Тагильчанин Максим Червоткин работает на заводе и всегда считался примерным сотрудником и семьянином. На прошлой неделе ему позвонили из полиции и пригласили на разговор о якобы неоплаченных штрафах. После работы уралец отправился в отделение, стены которого на семь часов превратились для него в пыточную камеру.

Тагильчанина семь часов держали в отделении полиции. Фото: предоставлено героем публикации

- Они приехали ко мне домой и сказали моей матери, что у меня много штрафов за 2017 год. После работы я поехал туда, чтобы понять, о чем идет речь. Сначала все было нормально и адекватно, оперативник Анатолий Леонов задавал обычные вопросы. Затем он с коллегами стал спрашивать о преступлениях, которые я совершал в последнее время. Я не понимал о чем идет речь, на ум приходили только шалости из детства. Мне дали час на размышления, после чего начали разговаривать «по-плохому». Началось все с ударов по голове, потом заставляли приседать и отжиматься. Дальше – хуже, стали избивать, надевали пакет на голову. Отпустили они меня в час ночи, а пришел я в 20:00. На следующий день мы вернулись с женой, ее заставили пройти полиграф. Это незаконно. Только после «детектора лжи» они убедились в моей невиновности и оставили в покое. На следующий день я снял побои в травмпункте.

Супруга Максима Наталья подтверждает слова мужа. Она первая забила тревогу, когда ее муж задержался на работе.

Житель Нижнего Тагила Максим Червоткин рассказал об избиении в отделе полиции 00:00 00:00

- Моя свекровь приезжала в ту ночь к отделу полиции, оперативники сказали, что Максима не выпустят, пока я не пройду полиграф. Я бы сама примчалась туда, но работала в ночную смену, - рассказала Наталья Червоткина.

Жена избитого тагильчанина о пытках в полиции 00:00 00:00

Максим утверждает, что конкретных угроз он не получал, но в отделении его попросили «расстаться друзьями».

Ссадины на груди Максима. Фото: предоставлено героем публикации

Спустя несколько дней тагильчанин вместе с юристом написал заявление в Следственный комитет.

В полиции Максиму выдали справку, что он опрошен как свидетель

В областном полицейском главке организовали служебную проверку, но уже заявили о том, что сомневаются в правдивости показаний Максима и его жены. По словам начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области полковника Валентина Зенкова, заявления Червоткина – это ложь и провокация.

- В последнее время россияне стали злоупотреблять своим правом обращаться в ОВД, надзорные ведомства и СМИ, - рассказал «КП-Екатеринбург» Зенков. - В данном случае «пострадавший» подозревается вовсе не в штрафах, а в краже. По данной статье уже возбуждено уголовное дело. Мы изъяли видеозапись с камер отделения полиции, на которых видно, что никакого избиения не было.

К расследованию инцидента подключилась и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она взяла дело на личный контроль и уже вышла на связь с начальником полиции Нижнего Тагила.

Заявление начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области полковника Валентина Зенкова 00:00 00:00

- История - нашумевшая и мы будем ей заниматься. Скоро появятся первые результаты служебного расследования. Нам не нужны случаи избиения в отделах полиции, как это возможно было в Каменске-Уральском.