«Признавайся или копай себе могилу»: в Каменске-Уральском подростки обвинили полицейских в пытках

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-28T17:17:34+03:00

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ЗАЧЕМ РОДИТЕЛИ? ТЫ ВЕДЬ ВЗРОСЛАЯ

Трое подростков из Каменска-Уральского: 16-летний Иван и 15-летняя Аня и 17-летний Кирилл (имена изменены – прим. ред.) и представить не могли, чем для них закончится встреча с местной дворничихой во время прогулки.

- Мы возвращались домой через лесопарк, когда увидели на скамейке сумку. Трогать ее не стали, просто прошли мимо, - рассказывает Аня. – А на выходе из парка к нам подбежала женщина. До этого я видела ее пару раз – она работает дворником недалеко от моего дома. От нее пахло перегаром и она начала спрашивать, не видели ли мы ее сумку. Мы испугались, сказали, что нет.

Женщина махнула рукой и побежала дальше. Аня с приятелями тоже пошли своей дорогой. А уже на следующий день Аню и Ивана, которые учатся в одной школе, задержали полицейские. Ребят посадили в УАЗик. Оказалось, что дворничиха обратилась в полицию и указала на ребят. Якобы те украли у нее сумку, в которой были банковская карта и телефон. Позже с карты пропали 12 600 рублей.

- Они подъехали во двор и сказали: «Давайте мы с вами побеседуем». В машине они поговорили с нами, сказали, что наш приятель Кирилл, который только-только освободился с малолетке на нас настучал, - продолжает Аня. – Дал показания, что карточку брал Денис, а деньги переводили с моего телефона! Я спрашивала полицейских, почему не звонят моим родителям, а те ответили: «Ты же уже взрослая, зачем тебе тут родители». Вечером они вернулись, забрали нас и отвезли в 24-ое отделение, где держали до 22:00 вечера!

Вход в отделение полиции №24 Каменска-УральскогоФото: Олег Галимов

КОПАЙ СЕБЕ МОГИЛУ

С этого дня подростки чуть ли не каждый день проводили в отделении. По словам школьников их били, не давали есть и пить. Во время очередного допроса Ивану стало плохо.

- Поначалу они обращались не так уж грубо, но потом стали бить подушкой, в которую положили что-то твердое. Это было сделано для того, чтобы не остались синяки, - рассказывает Иван. – Это продолжалось три дня. У меня опухли ребра, я уже не мог ходить нормально. Потом я обратился к врачу, у меня есть справка. А на четвертый день меня вообще привезли в лес, сказали: «Вот тебе лопата, копай себе могилу». Я нес стал. Меня посадили в машину и снова начали бить.

По словам школьницы за эти четыре дня ее тоже неоднократно вывозили в лес и там же пытались домогаться.

- Один из полицейских подошел ко мне и спросил: «Хочешь меня узнать получше?», «Девочка я или нет?». Он делал двусмыленные намеки. В ответ я промолчала и никак не отреагировала, - говорит школьница, указывая на сотрудника полиции Алексея Вощикова. - А еще нам сказали, что мы потратили деньги на наркотики и алкоголь. Также мне заявили, что пока дадут два года условно, а потом, когда мне исполнится 16 лет, добавят срок за наркотики

При этом запрещенных веществ при задержании у подростков не нашли.

По словам подростков, их мучили с 9:00 утра и до полвторого ночи.

- Она ведь ничего от меня не скрывает, если даже с мальчиком дружит – все мне рассказывает. А тут время почти полночь, а ее нет, - плачет Анина бабушка Наталья Александровна. – Позвонила ей, она сказала, что находится в полиции. Я побежала туда, меня пропустили, я им заявила: «Время ночь, какое имеете право держать ребенка? Отпустили Аню только в 1:30»! Я сказала, что пожалуюсь на них в прокуратуру. А они мне: «Ха-ха, идите, жалуйтесь!»

На четвертый день напуганные подростки подписали признательные показания. В отношении них было заведено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 158 УК «Кража».

Теперь в отделении проведут серьезную проверкуФото: Олег Галимов

ДЕЛО КРАЙНЕ РЕДКОЕ

Ни родители, ни сами подростки в дни допросов не обращались ни к детскому омбудсмену, ни в прокуратуру, ни в правозащитные организации. Побои, о которых они говорят, в больнице не фиксировали. И только после того, как подписали документы, написали заявление городскому прокурору и в следственный комитет. Кроме того, к делу подключились общественники.

- В негласной беседе сотрудники полиции сказали мне, что инцидент с избиением действительно был, - рассказывает общественник из Каменск-Уральского Сергей Барсуков. - В отношении детей рукоприкладство имело место быть. Это же мне подтвердила еще одна сотрудница полиции. Я посоветовал ей написать анонимку в Службу безопасности, ведь это могло произойти с любым ребенком.

Общественники также узнали, что дворничиха подговаривала местную продавщицу киоска признаться, что дети покупали у нее алкоголь. Когда киоскершу спросили, на каком основании она продала спиртное несовершеннолетним, женщина испугалась и во всем призналась.

Отреагировал на ситуацию и, честно заявил, что с такими ситуациями на Урале еще не сталкивался.

- Дело крайне редкое. На действия полиции периодически приходят жалобы, но они касаются неправильно возбужденного уголовного дела или отказа в возбуждении дела, - разводит руками уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. – А тут – издевательство. Такого ужаса я еще не видел. Если родители этих ребят посчитают необходимым – мы готовы оперативно подключиться к процессу.

Тем временем следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

- Уголовное дело возбуждено с целью тщательной проверки доводов двоих несовершеннолетних подростков о том, что а к ним якобы было применено насилие со стороны сотрудников органов внутренних дел, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области. – В рамках расследования следствием СКР будет проведён комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на самое тщательное выяснение всех обстоятельств и объективной картины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Начальник городской полиции намерен защищать своих подчиненных

КЛЕВЕТАТЬ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ НАДО

На громкую историю отреагировали и «виновники» поднявшегося шума – руководство полиции Каменска-Уральского. В ведомстве проводится служебная проверка, и уже в деле обнаружено множество нестыковок. Обвиняемые на самом деле не такие «невинные овечки», какими пытаются выглядеть.

- 17-летний парень 13 раз привлекался по статьям «Уголовного кодекса». За ним – грабежи, поджоги. Он состоит на учете, как наркоман и алкоголик. Его родители также были уличены в ненадлежащем воспитании сына, - начальник МО МВД «Каменск-Уральский», полковник полиции Сергей Тананыхин. – У девочки тоже были проблемы с законом, правда, судимостей нет. Я считаю, что заявления родителей подростков необъективны. Во-первых, почему они сразу не сняли побои? Да потому что уличенные в краже подростки дважды вызывались в отделение и давали показания в присутствии родственников.

- Родители говорят, что детей вывозили в лес и угрожали. Какова ваша версия событий?

- Их доставили в отделение в присутствии родителей на следующий день после кражи – 18 июля. При этом родители говорят, что это было 16 числа.

- Сколько времени они провели в полиции?

- Около трех часов, после чего их отпустили домой. У меня есть своя версия, из-за чего родители раздули эту шумиху, но я пока оставлю ее при себе. Ждем итогов проверки Следственного комитета и прокуратуры. Мы сами заинтересованы в объективном расследовании и будем оказывать необходимую помощь следователям. Если полицейские виновны – они будут наказаны, но клеветать на них без доказательств не надо!

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