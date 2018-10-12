2018-10-12T13:04:18+03:00
Экономика

ВТБ в Прикамье предлагает клиентам бесплатное открытие спецсчетов в рамках законодательства о закупках

Счет открывается в самый короткий срок
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ в Пермском крае приступил к открытию спецсчетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для проведения закупок на электронных площадках в рамках 44-ФЗ. Фактические процедуры по открытию счетов уже начаты банком, сразу после утверждения Правительством РФ перечня операторов электронных площадок. Открытие, обслуживание счетов, а также блокировка и разблокировка денежных средств для участия в торгах осуществляются бесплатно.

Спецсчет открывается в короткий срок как действующим, так и новым партнерам в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и через официальный сайт банка. Кроме того, ВТБ специально разработал и реализовал возможность упрощенной процедуры открытия данного счета через личный кабинет клиента на сайте АО «Единая электронная торговая площадка». Она позволяет дистанционно направить в банк заявление на открытие спецсчета. Счет можно использовать многократно: в любом количестве закупок на любой электронной торговой площадке, утвержденной Правительством РФ.

- Текущие изменения существенно облегчат работу клиентам на электронных площадках, и позволят быстро и оперативно подавать и подтверждать заявки на участие в аукционах, и так же оперативно возвращать денежные средства в оборот. Кроме того, для удобства и оперативности перевода денежных средств клиенты могут дополнительно к специальному счету открыть расчетный. Переводы между ними бесплатны, списание и зачисление денежных средств происходит моментально, - отметил корпоративного бизнеса банка ВТБ в Пермском крае Алексей Казаченко.

Перечень отделений ВТБ, в которых можно открыть специальный счёт для участия в электронных торгах в рамках 44-ФЗ, указан на сайте ВТБ.

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