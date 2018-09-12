Потратили почти два миллиона рублей: ведущие "Орла и решки" провели уик-энд в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-12T13:53:37+03:00

"Я поеду на такси, а тебе вон на тот автобус"

Клава Кока и Оля Антипова рассказали, где вкусно поесть, отдохнуть и переночевать в городе как богатому, так и бюджетному туристу

Изменить размер текста: A A

Очередной выпуск программы "Орел и решка" посвятили уральской столице. Отправиться на уик-энд в Екатеринбург выпало уроженке города - певице Клаве Коке и преподавательнице музыки Оле Антиповой.

Ни в чем себе не отказывать, путешествуя с золотой картой, посчастливилось Клаве, Оле пришлось довольствоваться 100 долларов.

- Здесь я родилась, здесь я выросла. И, честно говоря, по-бедному я здесь нажилась, а вот по-богатому - это впервые. И я очень счастлива, - сказала Кока.

Оля Антипова первым делом отправилась на смотровую площадку "Высоцкого"

Оля Антипова первым делом отправилась на смотровую площадку "Высоцкого", а затем пешком прошлась по историческому центру, посетив набережную, городок чекистов и несколько дворов, где у одного из уличных художников даже взяла урок по граффити-рисованию.

Клава Кока для путешествий тем временем арендовала ретро-кабриолет в музее УГМК и поехала обучаться верховой езде.

Клава Кока не захотела себя утомлять и арендовала ретро-кабриолет

Для обеда певица выбрала элитный ресторан, где блюда готовил и преподносил сам шеф-повар. Оля же "заморила червячка" в пельменной, где сама же и лепила свой обед.

Ночь Кока провела в пятизвездочном отеле, а Антипова в Музее советской дачи.

"Я - царь горы!"

На следующий день девушки решили отдохнуть активно. Клава выбрала необычный сплав по реке на надувном матрасе, а Оля сначала карабкалась на Каменные палатки, а потом пробовала себя в виндсерфинге.

Сплав на мартацах стал для певицы настоящим открытием

За два дня пребывания в Екатеринбурге Оля Антипова потратила менее 40 долларов. Клава Кока же отдохнула на 26,5 тысяч долларов. На память девушка купила в ювелирном магазине кольцо с бриллиантами в виде бабочки за 1,2 миллиона рублей.