2018-09-11T14:27:48+03:00
Экономика

ВТБ и группа компаний «Доброфлот» расширяют сотрудничество

В рамках взаимодействия будут развивать инфраструктуру и новые проекты
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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11 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического форума заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор АО «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот») Александр Ефремов подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в развитии рыбохозяйственного комплекса предприятия и реализации различных инфраструктурных проектов.

ВТБ уже сотрудничает с группой компаний «Доброфлот»: в первом полугодии 2018 года банк заключил с ней кредитное соглашение на сумму 1,5 миллиарда рублей для реализации инвестиционного проекта. Он подразумевает строительство в городе Большой Камень завода по переработке минтая и иных видов рыб мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки. На предприятии будет создано порядка 1600 рабочих мест. Запуск завода планируется в третьем квартале 2019 года.

- Подписанное сегодня соглашение станет очередным шагом в развитии наших отношений с группой компаний «Доброфлот» - ведущим российским производителем рыбных консервов. Уверен, реализуемые совместные проекты будут содействовать повышению стандартов качества отечественной рыбопродукции и развитию отрасли в целом, - подчеркнул заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

- Мы активно инвестируем в расширение производственных мощностей предприятия и уверены, что развитие сотрудничества с ВТБ станет дополнительным импульсом к продолжению работы в этом направлении. Мы намерены и в дальнейшем взаимодействовать в области разработки и реализации совместных инвестиционных программ, поддержки инновационного развития и модернизации группы компаний «Доброфлот», - отметил генеральный директор АО «Южморрыбфлот» Александр Ефремов.

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