2018-08-06T11:08:26+03:00
Общество

Проверка слуха: на Урале нашли яйцо тираннозавра

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила уверяет, что обнаружил его в речном песке недалеко от города
Данил СВЕЧКОВ
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Слева - кадр из фильма "Парк юрского периода" с тираннозавром. Справа - предмет, похожий на яйцо, найденный под Нижним Тагилом.Слева - кадр из фильма "Парк юрского периода" с тираннозавром. Справа - предмет, похожий на яйцо, найденный под Нижним Тагилом.
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То, что Урал - родина носорогов, известно давно. А вот о том, что тут еще и динозавры водились, знают немногие. Очередным напоминанием об ушедшей эпохе хладнокровных гигантов стал необычный предмет, обнаруженный тагильским исследователем-любителем Валентином Дегтеревым. В своем блоге он сообщил, что нашел в районе Пихтовой горы в куче речного песка... окаменевшее яйцо динозавра.

- Я узнал его сразу, так как раньше видел такое же в музее древних артефактов, - написал Валентин Дегтерев. - Интересно, что на ощупь оно не похоже на каменное. А если его долго держать в руках, то оно нагревается и становится теплым. Характерная белая полоса, как бы, разделяет яйцо, ровно, посередине. Артефакт найден в идеальном состоянии, он не имеет признаков повреждения или порчи. Скорее всего, это яйцо тираннозавра.

По словам ученых, динозавры на Урале действительно водились, но от них уже ничего не осталось.

По словам ученых, динозавры на Урале действительно водились, но от них уже ничего не осталось.

Динозавры-то на Урале действительно водились, подтверждают ученые. Вот только от них не осталось не то что яиц, но даже костей.

- Те отложения, которые формировались во времена динозавров, они все исчезли, - объяснил Павел Косинцев, заведующий лабораторией исторической экологии Уро РАН. - Их заменили изверженные породы. Сейчас в районе Нижнего Тагила горные породы это изверженные вулканические породы, в которых никаких яиц и никакой органики не сохраняется. Поэтому вряд ли можно ожидать, что там действительно кто-то нашел яйцо динозавра. За них часто принимают конкреции (шаровидные минералы, - Ред.). Они бывают округлой и овальной формы. Бывают большие и маленькие.

Что ж, сенсации в очередной раз не случилось, как впрочем и два года назад, когда найденный в уральской реке череп динозавра оказался простым камнем.

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