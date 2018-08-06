Проверка слуха: на Урале нашли яйцо тираннозавра

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-06T11:08:26+03:00

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила уверяет, что обнаружил его в речном песке недалеко от города

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То, что Урал - родина носорогов, известно давно. А вот о том, что тут еще и динозавры водились, знают немногие. Очередным напоминанием об ушедшей эпохе хладнокровных гигантов стал необычный предмет, обнаруженный тагильским исследователем-любителем Валентином Дегтеревым. В своем блоге он сообщил, что нашел в районе Пихтовой горы в куче речного песка... окаменевшее яйцо динозавра.

- Я узнал его сразу, так как раньше видел такое же в музее древних артефактов, - написал Валентин Дегтерев. - Интересно, что на ощупь оно не похоже на каменное. А если его долго держать в руках, то оно нагревается и становится теплым. Характерная белая полоса, как бы, разделяет яйцо, ровно, посередине. Артефакт найден в идеальном состоянии, он не имеет признаков повреждения или порчи. Скорее всего, это яйцо тираннозавра.

По словам ученых, динозавры на Урале действительно водились, но от них уже ничего не осталось.

Динозавры-то на Урале действительно водились, подтверждают ученые. Вот только от них не осталось не то что яиц, но даже костей.

- Те отложения, которые формировались во времена динозавров, они все исчезли, - объяснил Павел Косинцев, заведующий лабораторией исторической экологии Уро РАН. - Их заменили изверженные породы. Сейчас в районе Нижнего Тагила горные породы это изверженные вулканические породы, в которых никаких яиц и никакой органики не сохраняется. Поэтому вряд ли можно ожидать, что там действительно кто-то нашел яйцо динозавра. За них часто принимают конкреции (шаровидные минералы, - Ред.). Они бывают округлой и овальной формы. Бывают большие и маленькие.

Что ж, сенсации в очередной раз не случилось, как впрочем и два года назад, когда найденный в уральской реке череп динозавра оказался простым камнем.