В воздушной гавани уверяют, что аэропорт, несмотря на плохие метеоусловия, работает в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за непогоды пришлось отменить несколько рейсов. Как рассказали "КП-Екатеринбург" в пресс-службе аэропорта Кольцово, речь идет о самолетах, вылетевших из Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы. Их отправили на запасные аэродромы.

- Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы. Рейс SU-1404 из Москвы - в Казань, FV-6403 из Санкт-Петербурга - в Пермь, UT-106 - в Уфу. С пассажирами работают представители авиперевозчиков, - рассказали в Кольцово.

Самолеты не смогли приземлиться в воздушной гавани из-за сильного бокового ветра. Но в Кольцово уверяют, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Напомним, 26 октября региональное МЧС предупредило уральцев об усилении ветра и образовании на дорогах наледи.

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